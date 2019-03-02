Каррера: «Пожму руку Глушакову, ничего против него не имею»

Бывший наставник «Спартака» Массимо Каррера в эфире телеканала «Матч Премьер» рассказал об отношениях с капитаном «красно-белых» Денисом Глушаковым.

При Каррере российский хавбек был отправлен в дубль после истории с лайками в Instagram.

Я пожму ему руку. Ничего против Глушакова не имею. Если какая-то проблема и существует, то он ее сам себе создал. Единственная проблема, которую я ему мог создать, — это не выпускать в составе.

В нескольких матчах он отсиживался на скамейке запасных. Но он сам сформировал эту проблему. Если я увижу его, то поприветствую и протяну руку. Мое поведение было реакцией на его действия.