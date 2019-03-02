Каррера: «Мне не хватает „Спартака“, который стал для меня семьей»

Бывший наставник «Спартака» Массимо Каррера в эфире телеканала «Матч Премьер» рассказал, что скучает по команде и болельщикам «красно-белых».

Каррера был уволен осенью 2018 года.

Безусловно, я скучаю по любви болельщиков, которую они мне дарили на протяжении двух с половиной лет. В России мне было очень хорошо. Мне также не хватает холода, я люблю снег. И мне не хватает «Спартака», который стал для меня семьей. Не хватает моего переводчика Артема.

Я намерен вернуться в Москву и встретиться с друзьями. Думаю, вернусь в этом марте. Мне было непросто уезжать. Полагаю, я оставил нечто важное. Горжусь тем, что оставил такое воспоминание о себе. Я благодарен болельщикам за все, что они мне дали. Мне было грустно уезжать. Я был огорчен, но знал, что такое случается.

Горжусь тем, что тренировал «Спартак». Обида? Разочарование есть, особенно связанное со вторым сезоном, когда мы были в шаге от финала Кубка России. Просило ли руководство успокоить болельщиков? Нет, меня ни о чем не просили. Болельщикам следует приходить на стадион и поддерживать «Спартак». История на мне не закончилась. Лучшее, что сделали болельщики, - это баннер, где я изображен в образе алхимика. Это знак огромного признания тренера.