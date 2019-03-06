Президент «Барселоны»: «Мы следим за де Лигтом»

Президент «Барселоны» Хосеп Бартомеу сообщил, что клубу интересен защитник «Аякса» Матийс де Лигт.

Де Лигт находится в нашем трансферном списке. Мы всегда следим за талантливыми футболистами.

Обсудим эту тему в этом месяце, когда будем конкретно планировать трансферы. Когда мы покупали де Йонга, то понимали, что нужно действовать очень быстро, поскольку на него было много претендентов.