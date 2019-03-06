Президент «Барселоны»: «Мы следим за де Лигтом»

Президент «Барселоны» Хосеп Бартомеу сообщил, что клубу интересен защитник «Аякса» Матийс де Лигт.
Де Лигт находится в нашем трансферном списке. Мы всегда следим за талантливыми футболистами.
Обсудим эту тему в этом месяце, когда будем конкретно планировать трансферы. Когда мы покупали де Йонга, то понимали, что нужно действовать очень быстро, поскольку на него было много претендентов.
С Аякса прямиком в Барсу = такова история этих двух великих клубов!
Аха-ха)
С Аякса прямиком в Барсу = такова история этих двух великих клубов!
Аха-ха)
Аякс это братская команда для Барсы.
Де-Йонг это будущее Барсы как и Артур. В остальных не уверен пока.
Надо брать Де Лигта, а то ртом придётся млн 100 выкладывать.
Аякс это братская команда для Барсы.
Де-Йонг это будущее Барсы как и Артур. В остальных не уверен пока.
Надо брать Де Лигта, а то ртом придётся млн 100 выкладывать.
Парень не по годам хорош, лет на 10 могут закрыть эту позицию.
Ну а от Вермалена, Мурильо нужно избавляться.
Пике года 2 карьеру закончит
Парень не по годам хорош, лет на 10 могут закрыть эту позицию.
Ну а от Вермалена, Мурильо нужно избавляться.
Пике года 2 карьеру закончит