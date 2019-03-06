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Президент «Барселоны»: «Мы следим за де Лигтом»

вчера, 16:31

Президент «Барселоны» Хосеп Бартомеу сообщил, что клубу интересен защитник «Аякса» Матийс де Лигт.

Де Лигт находится в нашем трансферном списке. Мы всегда следим за талантливыми футболистами.

Обсудим эту тему в этом месяце, когда будем конкретно планировать трансферы. Когда мы покупали де Йонга, то понимали, что нужно действовать очень быстро, поскольку на него было много претендентов.

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BARCDJIN
BARCDJIN ответил ФанГалактикоса
   118 / 981
сегодня в 00:08
настоящий "фанат" Аякса :D
Гори гори ясно чтобы не погасла...
С Аякса прямиком в Барсу = такова история этих двух великих клубов!


Аха-ха)
ФанГалактикоса
ФанГалактикоса ответил Van Vanovich
   113 / 981
вчера в 22:37
да брать любыми пока другие не урвали
настоящий "фанат" Аякса :D
Van Vanovich
Van Vanovich
   177 / 981
вчера в 21:58
да брать любыми пока другие не урвали
Октябрь 1917
Октябрь 1917
   385 / 981
вчера в 19:23
Пора его брать.
BARCELONA-BEST
BARCELONA-BEST
   58 / 981
вчера в 17:06
Надо брать. Голландцы всегда играли хорошо в Барсе.
Аякс это братская команда для Барсы.
Де-Йонг это будущее Барсы как и Артур. В остальных не уверен пока.
Надо брать Де Лигта, а то ртом придётся млн 100 выкладывать.
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец.
   47 / 981
вчера в 16:37
Нужно не следить и покупать, а то могут не успеть просто)
Парень не по годам хорош, лет на 10 могут закрыть эту позицию.
Ну а от Вермалена, Мурильо нужно избавляться.
Пике года 2 карьеру закончит
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