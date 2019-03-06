«Манчестер Юнайтед» и «Реал» поспорят за Дзаньоло

Сообщается, что «Реал» и «Манчестер Юнайтед» заинтересованы в приобретении полузащитника «Ромы» Николо Дзаньоло.
Оба клуба будут готовы приобрести 19-летнего хавбека в летнее трансферное окно.
Молодой итальянский футболист впечатлил топ-клубы своей игрой за римскую команду. В нынешнем сезоне Николо провел 25 матчей на поле, забил 5 голов и сделал 2 результативные передачи.
"Молодой футболист впечатлил топ-клубы своей игрой за ( ) команду. В нынешнем сезоне ( ) провел ( ) матчей на поле, забил ( ) голов и сделал ( ) результативные передачи. "
"Молодой футболист впечатлил топ-клубы своей игрой за ( ) команду. В нынешнем сезоне ( ) провел ( ) матчей на поле, забил ( ) голов и сделал ( ) результативные передачи. "