«Манчестер Юнайтед» и «Реал» поспорят за Дзаньоло

вчера, 10:47

Сообщается, что «Реал» и «Манчестер Юнайтед» заинтересованы в приобретении полузащитника «Ромы» Николо Дзаньоло.

Оба клуба будут готовы приобрести 19-летнего хавбека в летнее трансферное окно.

Молодой итальянский футболист впечатлил топ-клубы своей игрой за римскую команду. В нынешнем сезоне Николо провел 25 матчей на поле, забил 5 голов и сделал 2 результативные передачи.