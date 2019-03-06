Жена Марсело намекнула на уход мужа из «Реала»

Жена защитника «Реала» Марсело намекнула, что ее муж летом покинет испанский клуб. Клариса Алвес в своем Инстаграме оставила загадочное послание.
Знай, чего ты стоишь.
Когда кто-то обращается с вами так, как будто вы являетесь одним из многих вариантов, помогите ему сузить свой выбор, убрав себя из уравнения.
Иногда нужно стараться заботиться о том, сколько вы делаете. Потому что иногда вы можете почти ничего не значить для того, кто так много значит для вас.
Это не гордость - это чувство собственного достоинства. Не ожидайте увидеть позитивные изменения в своей жизни, если окружаете себя негативными людьми.
Не занимайте людей, которые не стремятся быть с вами целый день. Знайте свою ценность и то, что вы должны предложить, и никогда не соглашайтесь на что-то меньшее, чем вы заслуживаете.
это она мужа бросить собралась!
это она мужа бросить собралась!
да и повел себя как крыса и сколько вью давал крысиных.
да и повел себя как крыса и сколько вью давал крысиных.
С тонущего корабля первыми бегут крысы!
а в чем он крыса? и не его вина что корабль тонет.
он вообще на лавке гниет хотя является самым лучшим игроком в реале.
Вы не можете отвечать на комментарии Байкал-38., т.к. он добавил Вас в игнор
хех круто девочки
С тонущего корабля первыми бегут крысы!
а в чем он крыса? и не его вина что корабль тонет.
он вообще на лавке гниет хотя является самым лучшим игроком в реале.
Вы не можете отвечать на комментарии Байкал-38., т.к. он добавил Вас в игнор
хех круто девочки
у нее тараканы в башке набухались и начали тыкать разные букавки на клаве
у нее тараканы в башке набухались и начали тыкать разные букавки на клаве
Муж сам решит что делать.
Оч надеюсь что Марс не пихал ей в гланды,что и как надо писать....
а то ведь все мы знаем,как футболеры накрайняк выезжают сухими из воды,сославшись на необычайно сентиментальную жёнушку.
Муж сам решит что делать.
Оч надеюсь что Марс не пихал ей в гланды,что и как надо писать....
а то ведь все мы знаем,как футболеры накрайняк выезжают сухими из воды,сославшись на необычайно сентиментальную жёнушку.
Надо было просто написать:
Корабль тонет и крысы бегут! Прощайте мы переходим в Юве.
Надо было просто написать:
Корабль тонет и крысы бегут! Прощайте мы переходим в Юве.
Для Юве он еще молод, лучше давай в Милан! А после пару лет можно в Юве.
Для Юве он еще молод, лучше давай в Милан! А после пару лет можно в Юве.