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Жена Марсело намекнула на уход мужа из «Реала»

вчера, 15:27

Жена защитника «Реала» Марсело намекнула, что ее муж летом покинет испанский клуб. Клариса Алвес в своем Инстаграме оставила загадочное послание. 

Знай, чего ты стоишь. 

Когда кто-то обращается с вами так, как будто вы являетесь одним из многих вариантов, помогите ему сузить свой выбор, убрав себя из уравнения. 

Иногда нужно стараться заботиться о том, сколько вы делаете. Потому что иногда вы можете почти ничего не значить для того, кто так много значит для вас. 

Это не гордость - это чувство собственного достоинства. Не ожидайте увидеть позитивные изменения в своей жизни, если окружаете себя негативными людьми. 

Не занимайте людей, которые не стремятся быть с вами целый день. Знайте свою ценность и то, что вы должны предложить, и никогда не соглашайтесь на что-то меньшее, чем вы заслуживаете.

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Все комментарии
112910415
112910415
   76 / 981
вчера в 20:53
да нет же !
это она мужа бросить собралась!
Bavaria_M
Bavaria_M ответил Ragnar_Lodbrok
   737 / 981
вчера в 19:42
Крооса тогда лучше обратно в Баварию
зачем? он сильно сдал после ухода из Баварии, он щас и даже на 2% от своих возможностей не играет.
да и повел себя как крыса и сколько вью давал крысиных.
Ragnar_Lodbrok
Ragnar_Lodbrok ответил Neymar 10
   60 / 981
вчера в 19:17
давайте - давайте, марсело сватайте в ювку крооса вышлите в млс а бэйла сделайте сторожем стоянки возле магнита . нечего ждать , расформирование должно начаться как можно скорей .
Крооса тогда лучше обратно в Баварию
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   19 / 981
вчера в 19:09
В упор не вижу тут никаких отсылок к уходу мужа
Bavaria_M
Bavaria_M
   737 / 981
вчера в 18:57
Байкал-38. Байкал-38. 43 / 950 сегодня в 18:25
С тонущего корабля первыми бегут крысы!



а в чем он крыса? и не его вина что корабль тонет.
он вообще на лавке гниет хотя является самым лучшим игроком в реале.

Вы не можете отвечать на комментарии Байкал-38., т.к. он добавил Вас в игнор

хех круто девочки
Bavaria_M
Bavaria_M
   737 / 981
вчера в 18:55
а мб все проще?
у нее тараканы в башке набухались и начали тыкать разные букавки на клаве
Байкал-38.
Байкал-38.
   35 / 981
вчера в 18:25
С тонущего корабля первыми бегут крысы!
Тибетус Тибатитус
Тибетус Тибатитус
   610 / 981
вчера в 18:15
Много овна вылелось и будет литься еще долго, но первым делом должен уйти Перец
Барсамания1988
Барсамания1988
   518 / 981
вчера в 17:52
Жена??? У него же муж в турине играет в полосатой форме.
Neymar 10
Neymar 10
   417 / 981
вчера в 17:38
давайте - давайте, марсело сватайте в ювку крооса вышлите в млс а бэйла сделайте сторожем стоянки возле магнита . нечего ждать , расформирование должно начаться как можно скорей .
cska plus
cska plus
   12 / 981
вчера в 16:40
Реал очень сильно пожалеет если уйдёт Марсело.
mangoх12
mangoх12
   29 / 981
вчера в 16:28
бегут крысята
Ruslan3132
Ruslan3132
   85 / 981
вчера в 15:59
статусов в ВК начиталась что ли ))
neomessi
neomessi ответил BARCELONA-BEST
   239 / 981
вчера в 15:50
Да молод еще Марсело для Юве!!!!!
No problem
No problem
   53 / 981
вчера в 15:47
Женщине надо узбагоится.
Муж сам решит что делать.
Оч надеюсь что Марс не пихал ей в гланды,что и как надо писать....
а то ведь все мы знаем,как футболеры накрайняк выезжают сухими из воды,сославшись на необычайно сентиментальную жёнушку.
BARCELONA-BEST
BARCELONA-BEST
   58 / 981
вчера в 15:44
Она под кайфом!? Что несёт?) 😂😂
Надо было просто написать:
Корабль тонет и крысы бегут! Прощайте мы переходим в Юве.
neomessi
neomessi
   239 / 981
вчера в 15:43
Ему в этом году будет 31!
Для Юве он еще молод, лучше давай в Милан! А после пару лет можно в Юве.
Михаил Славнов
Михаил Славнов
   8 / 981
вчера в 15:40
Еще одна жена влезла в футбол.
Шишанутый
Шишанутый
   24 / 981
вчера в 15:39
Она походу цитат из паблика ТП начиталась! А Марсело нужно уходить в Ювентус! С ним он еще сможет большие трофеи завоевать. А в Реале будет глобальная перестройка.
parallels
parallels
   9 / 981
вчера в 15:39
итальянские журналисты мониторят инсту жены марсело 🤔
Nickolai S
Nickolai S
   371 / 981
вчера в 15:39
ВКвхора)
cielo notturno
cielo notturno
   199 / 981
вчера в 15:37
Пудель перейдет в клуб к своему хозяину.
25процентный клоун
25процентный клоун
   2 / 981
вчера в 15:31
апплодирую
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