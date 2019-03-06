Жена Марсело намекнула на уход мужа из «Реала»

Жена защитника «Реала» Марсело намекнула, что ее муж летом покинет испанский клуб. Клариса Алвес в своем Инстаграме оставила загадочное послание.

Знай, чего ты стоишь.

Когда кто-то обращается с вами так, как будто вы являетесь одним из многих вариантов, помогите ему сузить свой выбор, убрав себя из уравнения.

Иногда нужно стараться заботиться о том, сколько вы делаете. Потому что иногда вы можете почти ничего не значить для того, кто так много значит для вас.

Это не гордость - это чувство собственного достоинства. Не ожидайте увидеть позитивные изменения в своей жизни, если окружаете себя негативными людьми.

Не занимайте людей, которые не стремятся быть с вами целый день. Знайте свою ценность и то, что вы должны предложить, и никогда не соглашайтесь на что-то меньшее, чем вы заслуживаете.