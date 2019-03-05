Рабьо ведет переговоры с тремя клубами АПЛ

вчера, 22:25

Полузащитник ПСЖ Адриен Рабьо может продолжить карьеру в Англии. Сообщается, что игрок ведет переговоры с тремя клубами АПЛ . Речь идет о «Ливерпуле», «Манчестер Сити» и «Тоттенхэме».

Напомним, что Рабьо предстоящим летом станет свободным агентом. Ранее сообщалось, что футболист согласился на переход в «Барселону».