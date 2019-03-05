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Рабьо ведет переговоры с тремя клубами АПЛ

вчера, 22:25

Полузащитник ПСЖ Адриен Рабьо может продолжить карьеру в Англии. Сообщается, что игрок ведет переговоры с тремя клубами АПЛ. Речь идет о «Ливерпуле», «Манчестер Сити» и «Тоттенхэме».

Напомним, что Рабьо предстоящим летом станет свободным агентом. Ранее сообщалось, что футболист согласился на переход в «Барселону».

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Все комментарии
kotmyshka
kotmyshka
   180 / 933
вчера в 23:47
хороший выбор...
Брулин
Брулин
   71 / 933
вчера в 23:32
Он ещё никуда не перешёл, а уже надоел
STVA 1
STVA 1
   115 / 933
вчера в 23:07
Выбор большой
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец.
   42 / 933
вчера в 22:50
Вроде Барса отказалась от идеи подписать этого игрока)
Купили Де Йонга, есть Артур, Ракитич, Буси, Видаль, Аленья..
Да и мамаша у него проблемная походу..
ЦCКА навсегда
ЦCКА навсегда
   2 / 933
вчера в 22:27
Кто жирнее контракт предложит, туда и пойдет!
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