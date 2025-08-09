Сумма отступных в контракте полузащитника ПСЖ Витиньи снизится

Стала известна сумма отступных в контракте полузащитника ПСЖ Витиньи.
Как сообщается, этим летом клаусула за португальца составляет 135 млн евро. Следующим летом эта сумма снизится до 90 млн евро.
Стала известна сумма отступных в контракте полузащитника ПСЖ Витиньи.
Как сообщается, этим летом клаусула за португальца составляет 135 млн евро. Следующим летом эта сумма снизится до 90 млн евро.
А разве ПСЖ он не нужен? Скажу так, когда тренер слабый, он всегда просит усиление, в лице таких незаурядных игроков , как португал. Конечно, Реалу нужен игрок такого плана, вот только я не уверен, что он поможет заурядному тренеру Алонсо... В противном случае, если собрать весь европейский цвет в Реале, то зачем тогда тренер?)))
🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝
А разве ПСЖ он не нужен? Скажу так, когда тренер слабый, он всегда просит усиление, в лице таких незаурядных игроков , как португал. Конечно, Реалу нужен игрок такого плана, вот только я не уверен, что он поможет заурядному тренеру Алонсо... В противном случае, если собрать весь европейский цвет в Реале, то зачем тогда тренер?)))
🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝