Сумма отступных в контракте полузащитника ПСЖ Витиньи снизится

Capral
Capral ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 21:52, ред.
Моё Почтение, Дорогой Саркис!!!
А разве ПСЖ он не нужен? Скажу так, когда тренер слабый, он всегда просит усиление, в лице таких незаурядных игроков , как португал. Конечно, Реалу нужен игрок такого плана, вот только я не уверен, что он поможет заурядному тренеру Алонсо... В противном случае, если собрать весь европейский цвет в Реале, то зачем тогда тренер?)))
🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝
Маг_тм
Маг_тм
вчера в 21:52
В ПСЖ сейчас ооочень сильная давка пойдет на игрока, возможно будут предлагать зарплату 50-100 млн $, подписной бонус в размере 100-150. как в свое время уговорили Мбапе, уговорят и его. Не надо забывать что ПСЖ это тот же Аль Наср, только в Европе. Им не проблема такие суммы как 200-300 млн $.
A.S.A
A.S.A ответ Capral (раскрыть)
вчера в 21:42
Добрый вечер, Виктор Семёнович! Возможно, это было прописано в контракте, на тот случай, если на игрока обратят внимание более крупная и именитая рыба! Сейчас Реал очень сильно хочет подписать его, но не готовы платить сотню+ млн евриков, а вот через годик за 90 вполне вожможно и подпишут
Alex_67
Alex_67
вчера в 21:05
Похоже его, всё-таки, продадут в Реал...
Capral
Capral
вчера в 20:43
Очень странное решение. Предсказуемый и стереотипный Вирц стоил 150, а незаурядный умница португал, в двое меньше... Идиотизм.
Гость
