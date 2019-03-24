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Ригони: «Штанга после матча со „Спартаком“ мне не снилась»

вчера, 14:44
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Полузащитник «Зенита» Эмилиано Ригони вспомнил о матче 20-го тура РПЛ со «Спартаком» (1:1). В одном из моментов игры аргентинец не смог забить, угодив в штангу.

Это была тяжелая игра, в которой борьбы и противостояний было, пожалуй, больше, чем футбола. В итоге «Зенит» смог отстоять тот результат, который мы получили, сравняв счет. Конечно, могли и выиграть. Тем не менее заработали одно очко, в дальнейшем это может хорошо послужить нам, чтобы не подпускать к себе преследователей и оставаться наверху таблицы.

Последнюю неделю штанга мне не снилась. Наоборот, снилось, что мяч попадает в сетку (смеется). Если говорить о том моменте со «Спартаком» серьезно, то, конечно, для меня эпизод сложился неудачно. С другой стороны, события развивались очень быстро, и когда я увидел перед собой мяч после передачи Жиркова, то первое, что захотел сделать, — сразу пробить. С ходу, без обработки. Пространства и времени было не так много. Но так сложилось, что забить не удалось.

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Все комментарии
Гавроша
Гавроша
   35 / 906
вчера в 22:32
Еще забьет.
makkie
makkie
   15 / 906
вчера в 18:00
Ригони будет всех рвать и уедет в Барселону за 100500 лимонов - писали они)

На деле - второй Педро Роша, который уже успел и в аренду скататься, но даже там на лавку присел и оказался ненужным :))
wingback
wingback
   362 / 906
вчера в 17:52
Снилась лавка...
Литейный 4
Литейный 4
   1 / 906
вчера в 16:16
Отскок свиней с помощью судейки знатный был. гыгыгы
1-й парень
1-й парень
   90 / 906
вчера в 16:06
Штанги это свиное.
Пусик тарасовский
Пусик тарасовский
   74 / 906
вчера в 15:54
Скорее снился бесстыжий москалев с пачком бабла от фердуна.
КЭТиК
КЭТиК
   181 / 906
вчера в 15:53
Хорошая зарплата - залог хорошего сна.
ЦCКА навсегда
ЦCКА навсегда
   2 / 906
вчера в 15:35
Штанги Реброву снятся!
Сетка между ног
Сетка между ног
   14 / 906
вчера в 15:12
Дырофеев: «Штанга после матчей против Эстонии, Латвии, Израиля, Словении, Словакии, Ирландии, Северной Ирландии, Кореи, Алжира, Молдавии, Мексики, Уругвая, Хорватии мне не снилась»
LOpp
LOpp
   13 / 906
вчера в 15:09
Ригони только газпромовская зарплата снилась.
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
   36 / 906
вчера в 15:07
А что если это ребров перед матчем поцеловал штангу и та ответила ему взаимностью?
25процентный клоун
25процентный клоун
   9 / 906
вчера в 14:50
ему снилась штанга Маманы
удав
удав
   575 / 906
вчера в 14:49
только ребров=)
cska plus
cska plus
   8 / 906
вчера в 14:46
Да, очень жаль, что этим голом не опустили хрющек.
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