Ригони: «Штанга после матча со „Спартаком“ мне не снилась»

Полузащитник «Зенита» Эмилиано Ригони вспомнил о матче 20-го тура РПЛ со «Спартаком» (1:1). В одном из моментов игры аргентинец не смог забить, угодив в штангу.

Это была тяжелая игра, в которой борьбы и противостояний было, пожалуй, больше, чем футбола. В итоге «Зенит» смог отстоять тот результат, который мы получили, сравняв счет. Конечно, могли и выиграть. Тем не менее заработали одно очко, в дальнейшем это может хорошо послужить нам, чтобы не подпускать к себе преследователей и оставаться наверху таблицы.

Последнюю неделю штанга мне не снилась. Наоборот, снилось, что мяч попадает в сетку (смеется). Если говорить о том моменте со «Спартаком» серьезно, то, конечно, для меня эпизод сложился неудачно. С другой стороны, события развивались очень быстро, и когда я увидел перед собой мяч после передачи Жиркова, то первое, что захотел сделать, — сразу пробить. С ходу, без обработки. Пространства и времени было не так много. Но так сложилось, что забить не удалось.