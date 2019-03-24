Мбаппе готов перейти в «Реал», если те будут платить ему 15 млн евро в год

Стали известны условия, при которых нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе согласен на переход в «Реал». Французский форвард хочет зарабатывать в мадридском клубе больше всех - 15 миллионов евро за сезон. На данный момент самым высокооплачиваемым футболистом «Реала» является Гарет Бэйл, зарплата которого составляет 14 миллионов евро в год.
Ранее сообщалось, что ПСЖ купит Антуана Гризманна, если команду покинет Мбаппе.
Второе после твоих рассистских высказываний продолжать диалог не вижу смысла!
Второе после твоих рассистских высказываний продолжать диалог не вижу смысла!
хотя не, будет говорить, что с детства за Реал)))
хотя не, будет говорить, что с детства за Реал)))
Я думаю каждый болельщик Реала будет рад если Мбаппе переедет в Мадрид,это достойная замена Роналду,к тому же Мбаппе очень молод!
Я думаю каждый болельщик Реала будет рад если Мбаппе переедет в Мадрид,это достойная замена Роналду,к тому же Мбаппе очень молод!