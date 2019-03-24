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Мбаппе готов перейти в «Реал», если те будут платить ему 15 млн евро в год

вчера, 17:08

Стали известны условия, при которых нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе согласен на переход в «Реал». Французский форвард хочет зарабатывать в мадридском клубе больше всех - 15 миллионов евро за сезон. На данный момент самым высокооплачиваемым футболистом «Реала» является Гарет Бэйл, зарплата которого составляет 14 миллионов евро в год.

Ранее сообщалось, что ПСЖ купит Антуана Гризманна, если команду покинет Мбаппе.

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Все комментарии
амурец
амурец
   122 / 906
сегодня в 06:07
ну если Бэйл получает 14 то Мбаппе не грех и 15 платить
рус фан
рус фан
   378 / 906
сегодня в 05:51
Мбапе хорош, но ПСЖ вряд ли его продаст в Реал даже за 250 млн.
Dudikoff
Dudikoff
   676 / 906
вчера в 22:29
Легко отобьёт эти деньги, а главное реал получит суперигрока на 10 лет минимум
Ruslan3132
Ruslan3132
   153 / 906
вчера в 22:10
Если убрать Бейла и дать эту ЗП черепашке, Реал останется только в плюсе! Пернатый потребовал бы минимум 25млн, а дал бы в 25 раз меньше команде пользы.
nnb199O
nnb199O
   436 / 906
вчера в 21:12
Знает что с мешка можно и побольше денег срубит.
nnb199O
nnb199O ответил 070maks
   436 / 906
вчера в 21:10
во время презентации будет целовать не герб, а стопку банкнот... хотя не, будет говорить, что с детства за Реал)))
Он с детства за Арсенал болел, Анри был его кумиром.
eleven LC
eleven LC ответил Alex12357
   103 / 906
вчера в 21:03
Первое Мбаппе уже в этом сезоне забил почти 30 голов,а впереди ещё 10 матчей!
Второе после твоих рассистских высказываний продолжать диалог не вижу смысла!
дельфин непешеход из морокко
дельфин непешеход из морокко ответил cevin cigan
   156 / 906
вчера в 20:24
Ответь мне на один вопрос,во какого хрена ты мне пишешь?
    Alex12357
    Alex12357 ответил eleven LC
       254 / 906
    вчера в 20:18
    Мбаппе всостоянии забивать по 40-50 голов за сезон и его надо покупать и платить 15 миллионов! Я думаю каждый болельщик Реала будет рад если Мбаппе переедет в Мадрид,это достойная замена Роналду,к тому же Мбаппе очень молод!
    Ты чё с дуба рухнул?Это Камерунское пугало как и Кавани из 10-может раза два попасть -не более того!
    RMUKMU
    RMUKMU ответил 4ел
       142 / 906
    вчера в 20:10
    обдно Да, что санчес получает у нас больше?
    Да просто ******, если честно.
    Red_team
    Red_team ответил Евгений Макрушин
       108 / 906
    вчера в 20:01
    Ну этого точно не будет,не того калибра сейчас МЮ....
    Ну Реал сейчас и похуже МЮ будет
    4ел
    4ел ответил RMUKMU
       855 / 906
    вчера в 19:54
    Батя Мбаппе ушлый черт, не уступает ни Неймару старшему, ни Райоле, так что и двадцатку может выбить.
    обдно Да, что санчес получает у нас больше?
    shur
    shur ответил eleven LC
       162 / 906
    вчера в 19:53
    Мбаппе всостоянии забивать по 40-50 голов за сезон и его надо покупать и платить 15 миллионов! Я думаю каждый болельщик Реала будет рад если Мбаппе переедет в Мадрид,это достойная замена Роналду,к тому же Мбаппе очень молод!
    ...от Бейла отделаться всеми правдами и неправдами и купить пацана!!!
    4ел
    4ел ответил Евгений Макрушин
       855 / 906
    вчера в 19:49
    Ну этого точно не будет,не того калибра сейчас МЮ....
    ну слюни хоть попускать можно...Знатный игрок выйдет.Все зависит от того, на самом деле он хочет именно в реал или нет. И мю в состоянии потянуть такой трансфер и зарплату дать могут поболее. К тому же думаю в мю буде серьёзная чистка рядов летом.Но статьи, что мю им интересуется - не было. Это сугубо мои фантазии.
    RMUKMU
    RMUKMU
       142 / 906
    вчера в 19:42
    Батя Мбаппе ушлый черт, не уступает ни Неймару старшему, ни Райоле, так что и двадцатку может выбить.
    Евгений Макрушин
    Евгений Макрушин ответил 4ел
       182 / 906
    вчера в 19:26
    Ну этого точно не будет,не того калибра сейчас МЮ....
    Санчо Панса
    Санчо Панса
       60 / 906
    вчера в 19:15
    А губа то не дура у французского мегаталанта! Такую зарплату еще нужно заслужить) Понятно, что за него руководство королевского клуба отдаст любые деньги, но его требования еще надо будет рассмотреть.
    cevin cigan
    cevin cigan ответил 070maks
       67 / 906
    вчера в 19:11
    во время презентации будет целовать не герб, а стопку банкнот... хотя не, будет говорить, что с детства за Реал)))
    Лучше целовать банкноты-это будет честнее,чем как барсуки целуют пятую точку гномяре.
    Шишанутый
    Шишанутый
       29 / 906
    вчера в 18:58
    Мбапе то может и готов вот только ПСЖ его не за какие деньги не продаст.
    070maks
    070maks
    вчера в 18:50
    во время презентации будет целовать не герб, а стопку банкнот...
    хотя не, будет говорить, что с детства за Реал)))
    Kresi frok
    Kresi frok
       214 / 906
    вчера в 18:45
    Сейчас риалу нужны любые ресурсы, будь то хорошие игроки или продажные судейки. Нет сомнения, что именно эти условия выдвинул Зидан.
    cevin cigan
    cevin cigan ответил SWANSEA CITY
       67 / 906
    вчера в 18:43
    allemz и непереобувается? Хахахахахахахахаха да тыж глорик мс хахахахахахахахаха я угараю я не могу хахахахахахахахаха ОРУ ААААААААА ХАХАХАХАХАХАХАХАХА
    ???
    SWANSEA CITY
    SWANSEA CITY ответил cevin cigan
    вчера в 18:38
    Поверь,если бы гномяре не сделали зарплату 50,ты бы и вся ваша гномо-братия болела бы за ПСЖ! Я искренне рад,что мои Реаловцы(ну есть персо-фаны Рона)не переобуваемся и для нас Реал-это свято! Посмотрю на ваших ...через пару лет.....сдаётся мне,даже подкалывать будет некого,потому что,останутся пару нормальных фанов во главе с ВЛАДИМИРОМ(которого уважают все адекваты)
    allemz и непереобувается? Хахахахахахахахаха да тыж глорик мс хахахахахахахахаха я угараю я не могу хахахахахахахахаха ОРУ ААААААААА ХАХАХАХАХАХАХАХАХА
    Alex12357
    Alex12357
       254 / 906
    вчера в 18:38
    Шкет Камерунский -начинает диктовать условия ,ну и ну!
    eleven LC
    eleven LC
       103 / 906
    вчера в 18:34
    Мбаппе всостоянии забивать по 40-50 голов за сезон и его надо покупать и платить 15 миллионов!
    Я думаю каждый болельщик Реала будет рад если Мбаппе переедет в Мадрид,это достойная замена Роналду,к тому же Мбаппе очень молод!
    Leha-ha50
    Leha-ha50
       19 / 906
    вчера в 18:30
    Многовато будет???
    Против ЦСКА
    Против ЦСКА
       252 / 906
    вчера в 18:30
    Мбаппе точно лучше Бейла.
    Igo0rek
    Igo0rek ответил Горожане
       5 / 906
    вчера в 18:28
    Летом жду Мбаппе в Ман Сити!
    Этого трансфера не будет 1000000000000000000000000000000000000000%
    Любитель тухлых побед
    Любитель тухлых побед
       34 / 906
    вчера в 18:26
    Скромные запросы у Мбаппе.
    cevin cigan
    cevin cigan ответил дельфин непешеход из морокко
       67 / 906
    вчера в 18:24
    гей лично тебе об этом рассказал)))) ок тогда поверим тебе раз такие дела!!!!!!!!!
    Ответь мне на один вопрос,во какого хрена ты мне пишешь?
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