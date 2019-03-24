Мбаппе готов перейти в «Реал», если те будут платить ему 15 млн евро в год

вчера, 17:08

Стали известны условия, при которых нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе согласен на переход в «Реал». Французский форвард хочет зарабатывать в мадридском клубе больше всех - 15 миллионов евро за сезон. На данный момент самым высокооплачиваемым футболистом «Реала» является Гарет Бэйл, зарплата которого составляет 14 миллионов евро в год.