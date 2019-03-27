Кириченко покидает пост главного тренера «Уфы»

вчера, 10:52

Руководство «Уфы» приняло решение расстаться с главным тренером команды Дмитрием Кириченко, как это и ожидалось ранее. Договор с 42-летним специалистом расторгнут по обоюдному согласию сторон.

Дмитрий Кириченко присоединился к «Уфе» летом 2018 года, а 7 ноября был назначен исполняющим обязанности главного тренера. 10 декабря специалиста утвердили в этой должности.