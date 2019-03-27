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Кириченко покидает пост главного тренера «Уфы»

вчера, 10:52

Руководство «Уфы» приняло решение расстаться с главным тренером команды Дмитрием Кириченко, как это и ожидалось ранее. Договор с 42-летним специалистом расторгнут по обоюдному согласию сторон.

Дмитрий Кириченко присоединился к «Уфе» летом 2018 года, а 7 ноября был назначен исполняющим обязанности главного тренера. 10 декабря специалиста утвердили в этой должности.

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Все комментарии
Gahi
Gahi
   221 / 835
вчера в 23:10
Да как он хотел сыграть против ЦСКА и выйграть, но не дали? Удачи тебе Димтрий.
berda2003
berda2003
   205 / 835
вчера в 16:54
посмешище какое-то, они (руководство уфы) не знали, что он деревянный не только на поле?
beefs
beefs
   111 / 835
вчера в 16:00
круговорот продолжается...
particular
particular
   7 / 835
вчера в 15:43
Если в автомобиле поменять мотор, но оставить не тронутыми подвеску, масла и смазки, покрышки и встроенный комп, то, навряд ли машинка полетит к пьедесталу, как ветер..:))
Суета с расставанием выглядит, как акт бессилия, судорога нетерпения и спазм недальновидности..:))
нечитайло
нечитайло
   506 / 835
вчера в 15:30
Пришло время
cska plus
cska plus
   9 / 835
вчера в 15:19
Ещё один пшик.
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 13:11
Гинер решил заранее купить Кириченко ....
А говорили что он не продается ?
Конунг Рагнар
Конунг Рагнар
   474 / 835
вчера в 13:04
Ну ничего, после окончания сезона уфимцы заберут обратно физрука Семака, когда он опустит Зенит на 3, а может и на 4 место
drug01
drug01
   107 / 835
вчера в 12:45
Уфа готовиться к бою....!
Дмитрий Климович 2
Дмитрий Климович 2
   76 / 835
вчера в 12:36
Нам нельзя раслаблятся!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответил Jeck Denielse
   19 / 835
вчера в 11:52
А при новом тренере игроки обычно выдают лучшую свою игру.
Типа, понравится же нужно. Так что московским расслабляться нежелательно. Впрочем, это их проблемы...
mondial18
mondial18
   123 / 835
вчера в 11:48
другой лучше не будет
pavkur
pavkur
   22 / 835
вчера в 11:40
Что ростовские, что тарасовские, как всегда опозорились.
oFANATo
oFANATo
   449 / 835
вчера в 11:37
    Брулин
    Брулин
       26 / 835
    вчера в 11:35
    Ожидаемо,Уфа очень низко в таблице в этом сезоне
    Любитель тухлых побед
    Любитель тухлых побед
       32 / 835
    вчера в 11:24
    Удачи Дмитрию.
    ОПС
    ОПС
       177 / 835
    вчера в 11:23
    К этому все шло, поэтому удивления не вызывает.
    Сетка между ног
    Сетка между ног
       15 / 835
    вчера в 11:18
    Гинер увольняет тренеров фармклубов перед матчами цска! Гыгыгы!
    drive45
    drive45
       608 / 835
    вчера в 11:11
    Как говорится ,никто от ошибок не застрахован и в этом смысмле руководство Уфы не исключение.Уверен, что Дмитрий Кириченко тренер с огромным потенциалом и перспективным будующем.
    КЭТиК
    КЭТиК
       159 / 835
    вчера в 10:58
    Могли бы и после поражения от ЦСКА уволить, дав последний шанс.
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