Мидо уволен из саудовского клуба из-за записи в своем «твиттере»

вчера, 10:21

Руководство клуба из Саудовской Аравии «Аль-Вахда» решило уволить главного тренера команды Мидо после его перепалки с болельщиком в «твиттере».

Фанат вежливо попросил Мидо уйти из клуба, однако египтянин в ответ на это нагрубил ему, использовав слово, которое в Саудовской Аравии считается очень грязным оскорблением.

После этого Мидо уволили, однако сам он настаивает, что его аккаунт в соцсети взломали и это писал не он.

«Я уважаю решение руководства, но мой аккаунт был взломан. Я собираюсь использовать все юридические возможности, чтобы это доказать», — сказал 36-летний египтянин.