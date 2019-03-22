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Мидо уволен из саудовского клуба из-за записи в своем «твиттере»

вчера, 10:21

Руководство клуба из Саудовской Аравии «Аль-Вахда» решило уволить главного тренера команды Мидо после его перепалки с болельщиком в «твиттере».

Фанат вежливо попросил Мидо уйти из клуба, однако египтянин в ответ на это нагрубил ему, использовав слово, которое в Саудовской Аравии считается очень грязным оскорблением.

После этого Мидо уволили, однако сам он настаивает, что его аккаунт в соцсети взломали и это писал не он.

«Я уважаю решение руководства, но мой аккаунт был взломан. Я собираюсь использовать все юридические возможности, чтобы это доказать», — сказал 36-летний египтянин.

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Все комментарии
Bagula
Bagula
   243 / 998
вчера в 17:03
Маразм полный.
grisser
grisser
   66 / 998
вчера в 11:46
Короче, лайкнул.
Шишанутый
Шишанутый
   25 / 998
вчера в 11:15
Все эти твитеры до добра не доводят. В Каталонии вон тоще есть один твитераст, смешит всю Европу а когда то норм защитнеком был пока там не зарегестрировался. Но сейчас ему не когда воорота команды защищать, он защищает свой акаунт твитера.
Zenit_84
Zenit_84 ответил Знатог
   80 / 998
вчера в 11:04
слово в студию.
Заинтриговали словом, действительно)
ДСА
ДСА
   182 / 998
вчера в 10:50
Хорошая отмазка со взломанным аккаунтом.
cska plus
cska plus
   5 / 998
вчера в 10:34
А что остаётся ему сказать.
Знатог
Знатог
   181 / 998
вчера в 10:34
слово в студию.
Don trambon
Don trambon
   81 / 998
вчера в 10:25
В Спартак его! Будет с усатым с кухни и опг ромашкой в твиттере отношения выяснять!)
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