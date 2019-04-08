Гвардиола: «Нам нужно сыграть еще агрессивнее „Тоттенхэма“»

Мы прекрасно отдаем себе отчет, кто будет нам противостоять, и от нас зависит, как мы совладаем с этим психологически. Если мы, как команда, хотим пройти дальше, то должны с этим справиться. Каждый раз, когда мы играем против «Тоттенхэма», соперник действует агрессивно. Если так будет и сейчас, нам надо будет сыграть еще более агрессивно. Кайлу Уокеру лучше, хорошо восстановился Бен Менди. Думаю, завтра оба могут претендовать на место в составе.