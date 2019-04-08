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Гвардиола: «Нам нужно сыграть еще агрессивнее „Тоттенхэма“»

сегодня, 18:14
ТоттенхэмЛоготип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)-:-Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер СитиЗавтра в 22:00 Не начался

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола пообщался с прессой в преддверии первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Тоттенхэма».

Мы прекрасно отдаем себе отчет, кто будет нам противостоять, и от нас зависит, как мы совладаем с этим психологически. Если мы, как команда, хотим пройти дальше, то должны с этим справиться. Каждый раз, когда мы играем против «Тоттенхэма», соперник действует агрессивно. Если так будет и сейчас, нам надо будет сыграть еще более агрессивно. Кайлу Уокеру лучше, хорошо восстановился Бен Менди. Думаю, завтра оба могут претендовать на место в составе.

Рассудит команды арбитр Бьорн Кёйперс

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Все комментарии
kotmyshka
kotmyshka
   193 / 964
сегодня в 19:16
Посмотрим...
League1
League1
   146 / 964
сегодня в 18:32
Вы просто должны проиграть.
Neymar 10
Neymar 10
   304 / 964
сегодня в 18:26
верно Пеп ! рвите так , шобы их перья за сотни миль разлетались и мешали зрителям наблюдать за триумфом горожан .
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