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Ахметов: «Не ждем легкого матча с „Анжи“»

24 апреля 2019, 11:08
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)2 : 0Логотип футбольный клуб Анжи (Махачкала)АнжиМатч завершен

Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов прокомментировал предстоящий матч 25-го тура РПЛ против «Анжи».

Несмотря на позицию «Анжи» в турнирной таблице и проблемы, которые они испытывают, мы не ждем легкого матча. Сейчас и у нас, и у них каждое очко на счету, поэтому будет тяжелая игра, но надеюсь, что при поддержке наших трибун мы возьмем свое. 

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NAZAR 007
NAZAR 007
   15 / 954
24 апреля в 18:35
Пытающиеся в адрес Курбанова строчить дешевый сарказм,
задушились бы копейку не дали, зато других подкалывать
большие мастера,такие же вы и в жизни....скупердяи- куркули....
NAZAR 007
NAZAR 007 ответил Bayern Best
   15 / 954
24 апреля в 18:23
По идеи армейцы должны легко победить.
Не сомневаюсь, что разгрома типа 0 :5 больше не будет,
после таких провалов команда обычно концетрируется,
чтобы по максимуму выжать из себя все что может.
Я на ничью поставлю, и то по причине, что свои,
хотя объективно думаю.у коней все шансы на победу,
но не думаю, что в более, чем один мяч... Порубятся наши....
Bayern Best
Bayern Best
   193 / 954
24 апреля в 12:28
По идеи армейцы должны легко победить.
cska plus
cska plus
   20 / 954
24 апреля в 11:27
Каждая игра должна быть как финальная.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
   37 / 954
24 апреля в 11:23
В оставшихся играх каждый матч будет как последний бой. Нужна полная концентрация всех.
Удачных игр ЦСКА.
КЭТиК
КЭТиК
   205 / 954
24 апреля в 11:18
Надо постараться.
drug01
drug01
   118 / 954
24 апреля в 11:15
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