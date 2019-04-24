Ахметов: «Не ждем легкого матча с „Анжи“»

Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов прокомментировал предстоящий матч 25-го тура РПЛ против «Анжи».

Несмотря на позицию «Анжи» в турнирной таблице и проблемы, которые они испытывают, мы не ждем легкого матча. Сейчас и у нас, и у них каждое очко на счету, поэтому будет тяжелая игра, но надеюсь, что при поддержке наших трибун мы возьмем свое.