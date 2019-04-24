Ахметов: «Не ждем легкого матча с „Анжи“»

Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов прокомментировал предстоящий матч 25-го тура РПЛ против «Анжи».
Несмотря на позицию «Анжи» в турнирной таблице и проблемы, которые они испытывают, мы не ждем легкого матча. Сейчас и у нас, и у них каждое очко на счету, поэтому будет тяжелая игра, но надеюсь, что при поддержке наших трибун мы возьмем свое.
задушились бы копейку не дали, зато других подкалывать
большие мастера,такие же вы и в жизни....скупердяи- куркули....
задушились бы копейку не дали, зато других подкалывать
большие мастера,такие же вы и в жизни....скупердяи- куркули....
после таких провалов команда обычно концетрируется,
чтобы по максимуму выжать из себя все что может.
Я на ничью поставлю, и то по причине, что свои,
хотя объективно думаю.у коней все шансы на победу,
но не думаю, что в более, чем один мяч... Порубятся наши....
после таких провалов команда обычно концетрируется,
чтобы по максимуму выжать из себя все что может.
Я на ничью поставлю, и то по причине, что свои,
хотя объективно думаю.у коней все шансы на победу,
но не думаю, что в более, чем один мяч... Порубятся наши....
Удачных игр ЦСКА.
Удачных игр ЦСКА.