Рахимич: «Надеюсь, ЦСКА сумеет сохранить лидирующие позиции»

Тренер ДЮСШ ЦСКА Элвер Рахимич поделился ожиданиями от матча 25-го тура РПЛ между «армейцами» и «Анжи».
Матч с «Анжи» очень важен, и в нем обязательно нужно брать три очка. У ЦСКА сейчас очень непростой график. Сразу после игры с махачкалинцами предстоят встречи с «Краснодаром», «Динамо» и «Зенитом». Надеюсь, команда сумеет пройти этот непростой период и сохранить лидирующие позиции.
Команды в этом поединке рассудит Владимир Москалев.
Или в вашем свинарнике, судя по плюсикам
У всех такое воспитание?
Или в вашем свинарнике, судя по плюсикам
У всех такое воспитание?
Я могу сходу 3-4 привести, причем в матчах "за 6 очков". И где был Миллер со своим ресурсом?
Я могу сходу 3-4 привести, причем в матчах "за 6 очков". И где был Миллер со своим ресурсом?
Впрочем, отвечать мне не нужно, спорить я не намерен...
Впрочем, отвечать мне не нужно, спорить я не намерен...
А с Уфой и Оренбургом они думали без судей обыграть. Сейчас ошибаться смерти подобно...
А с Уфой и Оренбургом они думали без судей обыграть. Сейчас ошибаться смерти подобно...
Только вы мне не свои
Только вы мне не свои
Удачи!
Удачи!
Дело даже не в клубной привязанности
Просто в оставшихся матчах
У команд соперников
Нет изделия №8
Посему уповать вам остается лишь на судеек
Дело даже не в клубной привязанности
Просто в оставшихся матчах
У команд соперников
Нет изделия №8
Посему уповать вам остается лишь на судеек
Играть собрано, как со СпаМом.
Удачи команде.
Играть собрано, как со СпаМом.
Удачи команде.