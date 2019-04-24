Рахимич: «Надеюсь, ЦСКА сумеет сохранить лидирующие позиции»

Тренер ДЮСШ ЦСКА Элвер Рахимич поделился ожиданиями от матча 25-го тура РПЛ между «армейцами» и «Анжи».

Матч с «Анжи» очень важен, и в нем обязательно нужно брать три очка. У ЦСКА сейчас очень непростой график. Сразу после игры с махачкалинцами предстоят встречи с «Краснодаром», «Динамо» и «Зенитом». Надеюсь, команда сумеет пройти этот непростой период и сохранить лидирующие позиции.