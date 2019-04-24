ГлавнаяНовости

Рахимич: «Надеюсь, ЦСКА сумеет сохранить лидирующие позиции»

24 апреля 2019, 08:46
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)2 : 0Логотип футбольный клуб Анжи (Махачкала)АнжиМатч завершен

Тренер ДЮСШ ЦСКА Элвер Рахимич поделился ожиданиями от матча 25-го тура РПЛ между «армейцами» и «Анжи».

Матч с «Анжи» очень важен, и в нем обязательно нужно брать три очка. У ЦСКА сейчас очень непростой график. Сразу после игры с махачкалинцами предстоят встречи с «Краснодаром», «Динамо» и «Зенитом». Надеюсь, команда сумеет пройти этот непростой период и сохранить лидирующие позиции.

Команды в этом поединке рассудит Владимир Москалев.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Директор «Енисея»: «Наш клуб никогда не играет договорные матчи»
Сегодня, 17:39 Комментарии6
Адиев: «Удаление помешало нам победить»
Сегодня, 16:43 Комментарии6
Р. Билялетдинов: «К декабрю „Зенит“ проиграл всё, что только можно»
Сегодня, 16:39 Комментарии19
Аленичев: «Было видно, что ребята поймали кураж»
Сегодня, 16:34 Комментарии2
Р. Билялетдинов: «Исключаю, что „Спартак“ опустил руки»
Сегодня, 16:07 Комментарии14
Калиниченко: «У „Анжи“ труднейшие времена, им никто не помогает»
Сегодня, 15:11 Комментарии5
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
МКС
МКС ответил Беланов
   149 / 954
24 апреля в 11:19
Беланов, зачем ты своей кличкой других называешь

Или в вашем свинарнике, судя по плюсикам

У всех такое воспитание?
Союзник противников
Союзник противников ответил Беланов
   17 / 954
24 апреля в 10:55
Миллерята у нас-самая "безресурсная" команда!!!
Союзник противников
Союзник противников
   17 / 954
24 апреля в 10:53
Жаль,но после весенней "хеерии" Гончаренко-пятое место.
тумба-юмба
тумба-юмба
   381 / 954
24 апреля в 10:50
А я надеюсь, что цска не сможет сохранить четвёртое место.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответил Беланов
   21 / 954
24 апреля в 10:48
Приведи примеры судейских ошибок в пользу Зенита, чтобы не быть пустозвоном.
Я могу сходу 3-4 привести, причем в матчах "за 6 очков". И где был Миллер со своим ресурсом?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответил Беланов
   21 / 954
24 апреля в 10:34
Не надо включать (понятно кого). Зенит в этом году с двоечниками -судьями только терял очки. Никакой Миллер не помог...
Впрочем, отвечать мне не нужно, спорить я не намерен...
drug01
drug01
   118 / 954
24 апреля в 10:14
Верные слова!!!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответил mangoх12
   21 / 954
24 апреля в 10:06
все как ты и предпологал , Гинер решил что Зенит должен стать чемпионом и оплатил и Уфу и Оренбург теперь Анжи оплатит ахахаха
Матчей до финиша остаётся всё меньше, место пока четвёртое. Приходится разоряться на нужных судей, денежка за ЛЧ окупит затраты.
А с Уфой и Оренбургом они думали без судей обыграть. Сейчас ошибаться смерти подобно...
МКС
МКС ответил Беланов
   149 / 954
24 апреля в 09:45
А я за вас и боюсь

Только вы мне не свои
cska plus
cska plus
   20 / 954
24 апреля в 09:40
Армейцы весной тупо потеряли восемь очков и сами себе создали трудности.
Leha-ha50
Leha-ha50
   9 / 954
24 апреля в 09:39
Любое место в пятерке для ЦСКА будет неплохим результатом.
LOpp
LOpp
   24 / 954
24 апреля в 09:31
Итоговое 6 место для цска будет успехом.
Удачи!
МКС
МКС ответил Дед за ЦСКА
   149 / 954
24 апреля в 09:28
К тяжёлому для ЦСКА окончанию сезона надо отнестись стойко. Играть собрано, как со СпаМом. Удачи команде.
Боюсь Дедушка не видать Вам ЛЧ

Дело даже не в клубной привязанности

Просто в оставшихся матчах

У команд соперников

Нет изделия №8

Посему уповать вам остается лишь на судеек
mangoх12
mangoх12 ответил Ангел неБесГрешен
   32 / 954
24 апреля в 09:25
Они брошены даже на матч с Анжи. При Моськалёве кони только побеждают, даже без ничьих...
все как ты и предпологал , Гинер решил что Зенит должен стать чемпионом и оплатил и Уфу и Оренбург теперь Анжи оплатит ахахаха
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответил beefs
   21 / 954
24 апреля в 09:04
без внешних сил ЛЧ не видать...
Они брошены даже на матч с Анжи. При Моськалёве кони только побеждают, даже без ничьих...
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
   37 / 954
24 апреля в 08:58
К тяжёлому для ЦСКА окончанию сезона надо отнестись стойко.
Играть собрано, как со СпаМом.
Удачи команде.
beefs
beefs
   191 / 954
24 апреля в 08:53
без внешних сил ЛЧ не видать...
SHMEL
SHMEL
   157 / 954
24 апреля в 08:50
Тяжелое испытание ждет армейцев на финише сезона.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100