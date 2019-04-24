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Радимов: «„Зенит“ сейчас на коне, но не могу пожелать Хохлову поражения»

24 апреля 2019, 10:49
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)2 : 0Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоМатч завершен

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов поделился ожиданиями от матча 25-го тура чемпионата РПЛ между «сине-бело-голубыми» и «Динамо».

Матч с «Краснодаром» был очень важным, сделан огромный шаг к чемпионству, но праздновать можно будет, когда его оформят официально. Но если реально – «Зенит» без пяти минут чемпион.

Если брать исполнителей «Динамо», короткую скамейку, то, по-моему, Хохлов делает всё, что возможно. При том, что игры, которые я видел, довольно-таки симпатичные. Напрямую они не вылетят точно. Если чуть-чуть будет удачи, то точно сохранят место в РПЛ. Ведь в некоторых матчах, где они пробивали по 30 с лишним раз по воротам и забивали всего один мяч – это несчастье полное.

То, что «Динамо» не сдастся без боя – это понятно, будет не самый легкий матч. Просто «Зенит» сейчас на коне – после важной победы уверенность, кураж, хочется играть и играть. Сложно будет динамовцам на чужом поле. Думаю, «Зенит» – явный фаворит.

Если ничья поможет Хохлову спастись, а Семак в итоге станет чемпионом, пусть будет ничья. Честно, положа руку на сердце – не могу пожелать Хохлову поражения. 

Матч «Зенита» и «Динамо» обслужит арбитр из Ростова-на-Дону Сергей Иванов.

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Все комментарии
Байкал-38
Байкал-38 ответил Nikola45
   25 / 954
24 апреля в 17:51
Да будет Вам! ))
Да нам то что? Это Радимов желает, что бы ничья была, все вопросы к нему.
Nikola45
Nikola45 ответил Байкал-38
   16 / 954
24 апреля в 14:38
Ничейка?
Да будет Вам! ))
серый1925
серый1925
   299 / 954
24 апреля в 14:23
Зениту только победы ! Вперёд к чемпионству !!!
kastites
kastites
   105 / 954
24 апреля в 13:03
Хохлову уже ни что не поможет с ФНЛ
parallels
parallels
   3 / 954
24 апреля в 11:49
так, радимова на выход. пусть идёт в дмо.
cska plus
cska plus
   20 / 954
24 апреля в 11:29
Динамики упрутся и бомжам будет не так уж просто.
ДАША Д
ДАША Д
   116 / 954
24 апреля в 11:13
Динамо препирается, но проиграет.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   8 / 954
24 апреля в 11:02
"Спасение Динамо" - в руках (ногах) самого Динамо.....
Что значит "поможет Хохлову спастись" ???
Дружба дружбой - а очки в таблице врозь.....))
И в данном случае - потеря 2-3-х очков - не помощь Динамо.....а "подарок" конкурентам по верхушке таблице.....
LOpp
LOpp ответил Footbolista
   24 / 954
24 апреля в 10:58
зенит на коне))...потроллил конюшню)... Стыдно за бакланов на конях...
Байкал-38
Байкал-38
   25 / 954
24 апреля в 10:53
Ничейка?
Footbolista
Footbolista
   10 / 954
24 апреля в 10:52
зенит на коне))...потроллил конюшню)...
Стыдно за бакланов на конях...
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