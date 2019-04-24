Радимов: «„Зенит“ сейчас на коне, но не могу пожелать Хохлову поражения»

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов поделился ожиданиями от матча 25-го тура чемпионата РПЛ между «сине-бело-голубыми» и «Динамо».

Матч с «Краснодаром» был очень важным, сделан огромный шаг к чемпионству, но праздновать можно будет, когда его оформят официально. Но если реально – «Зенит» без пяти минут чемпион.

Если брать исполнителей «Динамо», короткую скамейку, то, по-моему, Хохлов делает всё, что возможно. При том, что игры, которые я видел, довольно-таки симпатичные. Напрямую они не вылетят точно. Если чуть-чуть будет удачи, то точно сохранят место в РПЛ . Ведь в некоторых матчах, где они пробивали по 30 с лишним раз по воротам и забивали всего один мяч – это несчастье полное.

То, что «Динамо» не сдастся без боя – это понятно, будет не самый легкий матч. Просто «Зенит» сейчас на коне – после важной победы уверенность, кураж, хочется играть и играть. Сложно будет динамовцам на чужом поле. Думаю, «Зенит» – явный фаворит.

Если ничья поможет Хохлову спастись, а Семак в итоге станет чемпионом, пусть будет ничья. Честно, положа руку на сердце – не могу пожелать Хохлову поражения.