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Гершкович: «За футболом „Краснодара“ будущее»

24 апреля 2019, 08:40
АхматЛоготип футбольный клуб Ахмат (Грозный)1 : 1Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

Глава объединения отечественных тренеров Михаил Гершкович поделился ожиданиями от матча 25-го тура РПЛ «Ахмат» - «Краснодар».

Уверен, «Краснодар» сделает правильные выводы из поражения от «Зенита». У них молодой творческий тренер Мурад Мусаев, который должен исправить недочеты. Но в некоторых моментах наставник может оказаться бессилен, когда уровень игроков не соответствует задачам клуба. В частности, центральная зона обороны в «Краснодаре» оставляет желать лучшего. В целом, команда идет по правильному пути, показывает красивый футбол, много атакует — за таким футболом будущее.

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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников ответил Морозовский
   17 / 954
24 апреля в 10:52
Чего-то в супе не хватает.
Умелого повара и набора разнообразных специй.Но сервировка стола отличная!
Союзник противников
Союзник противников
   17 / 954
24 апреля в 10:50
Футбол "Краснодара" симпатичен и зрелищен,но непродуктивен,с точки зрения борьбы за титулы.У команды один вариант игры :Шашки нАголо! И даже когда команда длительное время вынуждена обороняться(пусть и удачно),чаще всего это "принуждение" со стороны соперника,а не осмысленные действия.Поэтому часто в концовке в последнее время проигрывали,когда "сила солому ломит".
Leha-ha50
Leha-ha50
   9 / 954
24 апреля в 10:34
Года три назад то же самое говорили.
toshkanchik07
toshkanchik07 ответил Алексей Коротеев
   548 / 954
24 апреля в 10:04
Так и про Ростов говорили после второго места ! Но чемпионами они никогда не будут . То же самое и Краснодар . Да ,игру показывают хорошую , но чемпионами они не станут даже в следующем сезоне ,к гадалке не ходи ! Это максимум ,на что они способны ,к сожалению ! Без обид !
Нашел, кого сравнить ахахахахаха
Может не в следующем году, но в течение трёх лет Краснодар выйграет чемпионат и выйдет из группы ЛЧ. Скриньте
cska plus
cska plus
   20 / 954
24 апреля в 10:03
Сегодня играет Каборе и в защите у быков будет порядок, Краснодар победит.
Аксинья
Аксинья
   50 / 954
24 апреля в 09:36
Пока в Краснодаре не появится тренер способный рулить самостоятельно а не по указке хозяина быки будут продолжать топтаться на одном месте...имхо...
mihaluch
mihaluch
   61 / 954
24 апреля в 09:16
Когда Москва рулит, будущего у провинции нет.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
   208 / 954
24 апреля в 08:56
Так и про Ростов говорили после второго места ! Но чемпионами они никогда не будут . То же самое и Краснодар . Да ,игру показывают хорошую , но чемпионами они не станут даже в следующем сезоне ,к гадалке не ходи ! Это максимум ,на что они способны ,к сожалению ! Без обид !
beefs
beefs
   191 / 954
24 апреля в 08:47
если не отнимут...
Морозовский
Морозовский
   5 / 954
24 апреля в 08:44
Чего-то в супе не хватает.
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