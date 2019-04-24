Гершкович: «За футболом „Краснодара“ будущее»

Глава объединения отечественных тренеров Михаил Гершкович поделился ожиданиями от матча 25-го тура РПЛ «Ахмат» - «Краснодар».

Уверен, «Краснодар» сделает правильные выводы из поражения от «Зенита». У них молодой творческий тренер Мурад Мусаев, который должен исправить недочеты. Но в некоторых моментах наставник может оказаться бессилен, когда уровень игроков не соответствует задачам клуба. В частности, центральная зона обороны в «Краснодаре» оставляет желать лучшего. В целом, команда идет по правильному пути, показывает красивый футбол, много атакует — за таким футболом будущее.