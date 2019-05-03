Форвард «Барселоны» стал лучшим игроком недели в Лиге чемпионов

сегодня, 13:30

УЕФА назвал лучшего игрока недели в Лиге чемпионов. Им стал лидер «Барселоны» Лионель Месси, который отметился дублем в матче с «Ливерпулем».

На приз также претендовали Луис Суарес («Барселона»), Донни ван де Бек и Френки де Йонг (оба из «Аякса»).