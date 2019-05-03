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Форвард «Барселоны» стал лучшим игроком недели в Лиге чемпионов

сегодня, 13:30
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона3 : 0Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпульМатч завершен

УЕФА назвал лучшего игрока недели в Лиге чемпионов. Им стал лидер «Барселоны» Лионель Месси, который отметился дублем в матче с «Ливерпулем».

На приз также претендовали Луис Суарес («Барселона»), Донни ван де Бек и Френки де Йонг (оба из «Аякса»).

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Все комментарии
амурец
амурец ответил obana777
   81 / 959
сегодня в 19:09
да я не завидую это вы визжите от восторга при любом упоминании о гноме
Roman73
Roman73
   127 / 959
сегодня в 18:41
Ван дер Бекк заслужил не меньше.
95-shishani-95
95-shishani-95
   100 / 959
сегодня в 18:25
Лучшим стал 12-й игрок Барсы Кёйперс, а не Месси!!!
LaFur1aRoja
LaFur1aRoja
   817 / 959
сегодня в 18:24
В этом году будет самый легкий ЗМ из всех, вообще без конкуренции.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   22 / 959
сегодня в 18:22
Да пусть будет лео. Все равно на всех не угодишь...
Правдин Семён
Правдин Семён
   96 / 959
сегодня в 17:57
100% справедливо.
Ikarus74
Ikarus74 ответил ermak6848
   557 / 959
сегодня в 17:32
пока читаешь и бутсы пора на гвоздь вешать...
Внуку будешь дочитывать перед сном)))
Ikarus74
Ikarus74 ответил fanliverpoolfan
   557 / 959
сегодня в 17:31
Забил гол в пустые ворота,и со штрафного,чистая случайность,месси весь матч в обороне играл.ниче не сделал.
То есть Почеттино ни хрена не понимает в футболе, говоря « если тотенхэм сыграет на кройф арене как месси то будет в финале»?
Ikarus74
Ikarus74 ответил Dinamikk
   557 / 959
сегодня в 17:27
каждый видит то, что хочет видеть. Но всех рассудит счет на табло))
Это же явный персофан С7, не могут хвалить своего так льют грязь на Месси, забытая о загубленных партнерами моментах которые создал инопланетянин. один только момент на последних секундах чего стоит, три защитника от испуга бросились, а он умудрился выложить круглого на ногу партнера, Алисон не дернулся (красава), залетел бы 4 тый поездка в англию стала бы формальностью, а они тер штеген
Toro
Toro
сегодня в 17:22
Поздравляю!
obana777
obana777 ответил амурец
   240 / 959
сегодня в 17:20
гол на халяву, и гол со штрафного, да пусть красивый гол, но со штрафного и не видно было в течении первого тайма, а именно Тёр Штеген сделал так, что в первом тайме барса не получила авоську голов, ну вы же конечно кроме гнома никого не видете
Завидуй молча, эХсперт!
Funny_Smailik
Funny_Smailik
   213 / 959
сегодня в 17:17
Месси - просто космос! =)
Avalanche85
Avalanche85
   895 / 959
сегодня в 17:17
Заслужил. Чисто по игре не было никого, чтоб сделал резудьтат. Матчи были скудные. Кто сделал результат, тот и выиграл. Ничего удивительного. Полностью поддерживаю
Leha-ha50
Leha-ha50 ответил Лена Младова
   10 / 959
сегодня в 17:02
Это снотворное или возбуждающее?)))
Это краткий курс борьбы с Месси!!!
Самедов Агил
Самедов Агил
   107 / 959
сегодня в 17:01
Запоминаются голы! При ничейной игре получит 3-0 это несправедливо по футбольном.. Но ни забиваешь ты забивают тебе
Vis.
Vis. ответил амурец
   349 / 959
сегодня в 16:54
а перефразируя тебя никто из Барсы не играл кроме Месси, типа по твоему Тёр Штеген не заслужил?
Заслужил, но по общей оценке игры, Месси дали 10, Тер-Штегену восьмёрку. В чём твоя проблема?
fanliverpoolfan
fanliverpoolfan
   67 / 959
сегодня в 16:45
Я так и знал,что фаны Уефалоны,будут доказывать обратное.
John_Wick
John_Wick
   450 / 959
сегодня в 16:36
Герой Тер Штеген,а вылизывают полурослику,такие они заднеприводные глоры барси)))
Zenit_84
Zenit_84
   91 / 959
сегодня в 16:20
Браво, Лео!
амурец
амурец ответил Dinamikk
   81 / 959
сегодня в 16:18
вот именно и на табло пропущенных у Барселоны ноль, а Ливер атакавал очень опасно
Лена Младова
Лена Младова ответил Leha-ha50
   782 / 959
сегодня в 16:05
Кто бы сомневался!?!
Это снотворное или возбуждающее?)))
SDSPanther
SDSPanther ответил подрыватель пуканов
   577 / 959
сегодня в 16:02
Ну хорыыыы ужеее.... Ты как не тема так такое выдаёшь )))) В ппошлой ты говорил что Пеле больше 2000 голов забил , в этой тоже такое сморозил ..... А штрафной с 27 метров - это что )))?? Еще скажи что мелочь , дали бы тебе ты бы тоже самое сделал )))) Да ещё и Амурец знаток ..... Нахаляяяяву .... Откуда вы такие умники берётесь ??? А то что у него обводок почти столько же - сколько у всего Ливера вместе взятым ..... И по два по три игрока обводил .... А то что все опасные атаки через него шли - это что ???? Идите Плей Стейшон гоняйте умники...
Dinamikk
Dinamikk ответил амурец
   548 / 959
сегодня в 15:52
гол на халяву, и гол со штрафного, да пусть красивый гол, но со штрафного и не видно было в течении первого тайма, а именно Тёр Штеген сделал так, что в первом тайме барса не получила авоську голов, ну вы же конечно кроме гнома никого не видете
каждый видит то, что хочет видеть. Но всех рассудит счет на табло))
амурец
амурец ответил alexfor
   81 / 959
сегодня в 15:48
гол на халяву, и гол со штрафного, да пусть красивый гол, но со штрафного и не видно было в течении первого тайма, а именно Тёр Штеген сделал так, что в первом тайме барса не получила авоську голов, ну вы же конечно кроме гнома никого не видете
eleven LC
eleven LC
   126 / 959
сегодня в 15:48
Месси есть Месси,вроде не лучший его матч,ведь он часто терял мяч,отдавал не точные пасы и даже симулировал но всё же умудрился забить 2 гола и сделать результат,а фактически вывел Барсу в финал,а удар со штрафного это гениально!
dino-hsv
dino-hsv ответил Leha-ha50
   99 / 959
сегодня в 15:46
Кто бы сомневался!?!
самое смешное, что это пособие пустое, ибо никто еще не придумал, что туда записать :)
KIENDGIN 1
KIENDGIN 1 ответил подрыватель пуканов
   253 / 959
сегодня в 15:33
меська только и может с трех метров забивать
Конешна Жменяка!

АХа-ха)
подрыватель пуканов
подрыватель пуканов
   206 / 959
сегодня в 15:21
меська только и может с трех метров забивать
DXTK
DXTK
   140 / 959
сегодня в 15:17
Месси унизил Ливерку, в АПЛ это делает Гвардиола.... не везет колбасе везде приходиться уступать дорогу великим.
KaZёL
KaZёL ответил ronaldo743
   212 / 959
сегодня в 15:09
Странные у тебя понятия, Месси унизил пару игроков, по твоей логике обводка, финт, это унижение? Тогда выходит, если следовать твоей логике, все футболисты, повторяю для тех кто в каске, Все униженные, опущенный? и даже Месси от которого ты фанатеешь(так как его тоже в каждом матче обводят, то бишь опускают) стыд... Я бы побоялся тогда писать про такого 'кумира'.
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