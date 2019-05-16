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Райт-Филлипс: «Перед Азаром выбор: титулы или роль главного в „Челси“»

16 мая 2019, 18:08

Экс-игрок «Челси» Шон Райт-Филлипс прокомментировал грядущий переход полузащитника Эдена Азара в «Реал».

Надеюсь, что «Челси» сможет собраться и снова выиграть Лигу чемпионов, начнет опять выигрывать титулы, но если клуб не может, нужно ли это Азару?

Он хочет выигрывать титулы или быть главным игроком «Челси»? На этот вопрос может ответить только он сам.

Не думаю, что трансферный запрет помешает «Челси», поскольку у них в составе и так достаточно много футболистов, а другие играют в аренде и смогут соответствовать стандартам Премьер-Лиги.

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Все комментарии
счет 7-0
счет 7-0
   112 / 843
17 мая в 14:28
Роль главного в Челси ему уже приелась.
Egorium
Egorium
   111 / 843
17 мая в 09:00
Когда же он наконец решит?
DXTK
DXTK
   122 / 843
16 мая в 20:31
Райт филлипс сам убежал из Сити в Челси за трофеями, а еще кого-то учит жить.
The Frei
The Frei
   541 / 843
16 мая в 20:01
Азар может стать главным в любом клубе, кроме клубов где играют Месси и Роналду.

Но быть главным ему и не нужно, у Эденчика нет мании величия.
KLUNIO-INTER
KLUNIO-INTER
   838 / 843
16 мая в 19:03
Пришли диванные эксперты которые заявляют что реалу не видать титулов. Если они так говорят то так и есть, поставлю что они не выиграют ничего
severnyj84
severnyj84
   87 / 843
16 мая в 18:43
Когда он уже перейдет, сериал затянулся.
Bavaria_M
Bavaria_M
   162 / 843
16 мая в 18:39
Бред, в реале ему не видать титула как и в пенсах. Без судей все уже увидели на что они способны с якобы лучшим тренером планеты. Ед выбор это бабло, с одного мешка в другой и не более.
ДАША Д
ДАША Д
   164 / 843
16 мая в 18:37
В Реале титулами и не пахнет.
Caniggia
Caniggia
   42 / 843
16 мая в 18:35
Думаю, надо в Реал Азарке. Там больше шансов взять титулы и быть одним из главных. Заодно и новые стимулы появятся.
cska plus
cska plus
   3 / 843
16 мая в 18:15
И то и другое, бывает такое.
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