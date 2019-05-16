Райт-Филлипс: «Перед Азаром выбор: титулы или роль главного в „Челси“»

Экс-игрок «Челси» прокомментировал грядущий переход полузащитника в «Реал».

Надеюсь, что «Челси» сможет собраться и снова выиграть Лигу чемпионов, начнет опять выигрывать титулы, но если клуб не может, нужно ли это Азару?

Он хочет выигрывать титулы или быть главным игроком «Челси»? На этот вопрос может ответить только он сам.

Не думаю, что трансферный запрет помешает «Челси», поскольку у них в составе и так достаточно много футболистов, а другие играют в аренде и смогут соответствовать стандартам Премьер-Лиги.