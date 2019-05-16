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Агент: «Мак может продлить контракт с „Зенитом“, но может и уйти»

16 мая 2019, 15:20

Юрай Венглош, агент полузащитника «Зенита» Роберта Мака, рассказал о будущем своего подопечного.

Мне очень приятно, что Роберт выиграл этот очень ценный титул чемпиона России. Тем более в лиге действует лимит на легионеров. Главный тренер Сергей Семак подтвердил мне, что доволен Маком, но ему было необходимо применять ротацию. Важно, что «Зенит» будет играть в Лиге чемпионов в следующем сезоне.

У Роберта есть еще год контракта, но при этом ему нужно больше играть. Я общаюсь со спортивным директором клуба, и в ближайшее время мы обсудим, продлевать ли контракт или же продавать Мака. Ясность должна наступить в течение двух или трех недель.

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Все комментарии
Гавроша
Гавроша
16 мая в 23:18
Не очень он нужен, и что значит продлевать или продавать? За него можно деньги получить?
Palex
Palex
16 мая в 16:06
Ну какая ротация? Зачем самого себя обманывать? Не будет Зенит продлевать с ним контракт
серый1925
серый1925
16 мая в 16:02
куда он денется
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
16 мая в 15:47
Толковый игрок, только с ленцой...
Balanenok
Balanenok
16 мая в 15:41
Никуда Мак не уйдет и играть будет.
Nimbles
Nimbles
16 мая в 15:29
Мак хороший игрок, лимит его тормозит.
ermak6848
ermak6848
16 мая в 15:27
да вроде бы Мак никто не обижает, включая и денежным пособием..
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