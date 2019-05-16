Агент: «Мак может продлить контракт с „Зенитом“, но может и уйти»

Юрай Венглош, агент полузащитника «Зенита» , рассказал о будущем своего подопечного.

Мне очень приятно, что Роберт выиграл этот очень ценный титул чемпиона России. Тем более в лиге действует лимит на легионеров. Главный тренер Сергей Семак подтвердил мне, что доволен Маком, но ему было необходимо применять ротацию. Важно, что «Зенит» будет играть в Лиге чемпионов в следующем сезоне.