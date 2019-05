Месси – 2-й игрок в истории «Барселоны», награждённый Крестом Сант-Жорди

Нападающий «Барселоны» , как и ожидалось, был награждён Крестом Сант-Жорди (Крестом Святого Георгия). По значимости в Каталонии, Крест Сант-Жорди является второй после Золотой медали правительства Каталонии наградой.

Месси стал вторым игроком «Барселоны», который был удостоен этой награды. Ранее Крест Сант-Жорди был вручён экс-футболисту и тренеру каталонского клуба .

Another one 🏅



Lionel Messi has been awarded the ‘Creu de Sant Jordi’, which recognises individuals and institutions who have served Catalonia and the protection of the region’s identity! pic.twitter.com/F5NuCdTsDP