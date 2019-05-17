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Месси – 2-й игрок в истории «Барселоны», награждённый Крестом Сант-Жорди

17 мая 2019, 02:41

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси, как и ожидалось, был награждён Крестом Сант-Жорди (Крестом Святого Георгия). По значимости в Каталонии, Крест Сант-Жорди является второй после Золотой медали правительства Каталонии наградой.

Месси стал вторым игроком «Барселоны», который был удостоен этой награды. Ранее Крест Сант-Жорди был вручён экс-футболисту и тренеру каталонского клуба Йохану Кройфу.

«Большое спасибо за награждение Крестом Сант-Жорди. Горжусь этим признанием и ценю значение, которое имеет эта награда в каталонском обществе», — написал Месси в своем Instagram.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Leo Messi (@leomessi)

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Все комментарии
kasyak7
kasyak7
   151 / 843
17 мая в 19:33
молодец
Михаил Славнов
Михаил Славнов
   154 / 843
17 мая в 16:53
Заслуженная годами и трудом награда.
Leha-ha50
Leha-ha50
   9 / 843
17 мая в 09:37
Вполне заслуженная награда!!!
cevin cigan
cevin cigan ответил 112910315
   70 / 843
17 мая в 08:51
Удачное время выбрали для награждения Крестом) после позорного, бесславного поражения 4 0 в 1/2 финала Лиги чемпионов от Ливерпуля. Где были биты беспощадно, без единого шанса на положительный результат.
Так ума же нет у сепаров. На их месте нужно было ближе к ЗМ дать эту медальку,а не после просёра в ЛЧ!
Гавроша
Гавроша
   20 / 843
17 мая в 08:18
Он заслужил как никто.
Naimi Nabi
Naimi Nabi
   570 / 843
17 мая в 07:04
ош шава
Left Boy
Left Boy
   167 / 843
17 мая в 04:57
112910315
112910315
   2 / 843
17 мая в 04:03
Удачное время выбрали для награждения Крестом) после позорного, бесславного поражения 4 0 в 1/2 финала Лиги чемпионов от Ливерпуля. Где были биты беспощадно, без единого шанса на положительный результат.
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