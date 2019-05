В честь Нури! Амстердам празднует «золотой дубль»

«Аякс» не вышел в финал ЛЧ , но вернул голландскую корону. «Соккер.ру» напоминает, почему 34-е чемпионство посвятили особому человеку.

34-е чемпионство в честь 34-го номера

С семи лет уроженец Амстердама по имени Абдельхак Нури учился в академии «Аякса». Для семьи и друзей он просто Аппи, и талантливый мальчишка сначала вырос в игрока молодежки клуба, а затем стал готовиться к полноценному дебюту за первую команду, ведь уже сыграл несколько матчей в первом сезоне.

И последнем… 8 июля 2017 года в спарринге против «Вердера» Нури упал на газон и потерял сознание. Его ввели в искусственное состояние комы. Тогда врачам казалось, что здоровью юноши ничего не угрожает. Но позже выяснили, что у футболиста необратимое повреждение мозга, страшный приговор.

Шансов, что Нури очнется и будет двигаться или кого-то узнавать, почти не было. Но в прошлом году брат игрока сообщил, что парень выведен из состояния искусственной комы и начал различать родных, хотя максимум «общения» - шевелит бровью или губой. Нури всего 22 года, но прикован к постели, положение тяжелое.

Но если Аппи смог посмотреть главные матчи «Аякса» в сезоне – точно обрадовался. И победу «Аякса» ему посвятили не потому, что «так полагается». У амстердамцев очень молодой состав, а Нури не просто парень из резерва для звезд первой команды, он – их брат, с которым вместе росли и мечтали выигрывать большие кубки. Ему не судьба, но остальные не подвели.

This one is for you. ♥#nummer34 #StayStrongAppie pic.twitter.com/vcTNv027D1