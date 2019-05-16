В честь Нури! Амстердам празднует «золотой дубль»

16 мая 2019, 17:30

«Аякс» не вышел в финал ЛЧ , но вернул голландскую корону. «Соккер.ру» напоминает, почему 34-е чемпионство посвятили особому человеку.

34-е чемпионство в честь 34-го номера

С семи лет уроженец Амстердама по имени Абдельхак Нури учился в академии «Аякса». Для семьи и друзей он просто Аппи, и талантливый мальчишка сначала вырос в игрока молодежки клуба, а затем стал готовиться к полноценному дебюту за первую команду, ведь уже сыграл несколько матчей в первом сезоне.

И последнем… 8 июля 2017 года в спарринге против «Вердера» Нури упал на газон и потерял сознание. Его ввели в искусственное состояние комы. Тогда врачам казалось, что здоровью юноши ничего не угрожает. Но позже выяснили, что у футболиста необратимое повреждение мозга, страшный приговор.

Шансов, что Нури очнется и будет двигаться или кого-то узнавать, почти не было. Но в прошлом году брат игрока сообщил, что парень выведен из состояния искусственной комы и начал различать родных, хотя максимум «общения» - шевелит бровью или губой. Нури всего 22 года, но прикован к постели, положение тяжелое.

Но если Аппи смог посмотреть главные матчи «Аякса» в сезоне – точно обрадовался. И победу «Аякса» ему посвятили не потому, что «так полагается». У амстердамцев очень молодой состав, а Нури не просто парень из резерва для звезд первой команды, он – их брат, с которым вместе росли и мечтали выигрывать большие кубки. Ему не судьба, но остальные не подвели.

В том числе ради Аппи провели сказочный сезон, который завершился буйным гулянием в нескучном Амстердаме. Трагично совпало, что у Нури был 34-й номер, а теперь завоевали 34-й титул (разумеется, рекорд Голландии), но отношение «Аякса» к воспитаннику красивое – не забыли, не бросили. И сам титул заслуженный, долгожданный – «Аякс» вернулся на вершину спустя 5 лет.

175 забитых мячей за весь сезон

Кройф не увидит финал «Барселоны» против «Аякса» - не судилось им встретиться, а Йохану дожить. Но легенде бы понравилось, в каком стиле родная команда играет. Трудно в это поверить, но «Аякс» настрелял 175 мячей во всех турнирах. Причем после шокирующего вылета от «Тоттенхэма» не раскисли и оба матча выиграли по 4:1. Добавьте победу в финале Кубка Голландии – 4:0, добавьте, что «шпоры» не пропустили от «Аякса» больше трех мячей чудом, и получите команду, которую никто не остановил в атаке.

«Реал» с его опытом и кубками чемпионов? Скушали пять мячей за два матча, а могли больше. «Ювентус»? Трех голов хватило, чтобы пройти чемпиона Италии и с Роналду в составе. «Бавария» пропустила 4 гола в двух играх. Поэтому заявлять, что «Аякс» уничтожал только слабые защитные линии, точно нельзя. Жаль, что они не сыграют с «Ливерпулем» - легко могли устроить перестрелку в Мадриде, Клопп и Тен Хаг стали бы наблюдателями в голевой игре.

Эрик также не останавливал команду в других матчах, не просил беречь силы, играть рационально и переживать из-за травм. «Аякс» выносил многих – 28 разгромов за год, в том числе 7:0 и 8:0. Если суммировать, то получается 57 матчей, так что средняя результативность – 3.07. Невероятно много для футбола, ведь та же Бундеслига считается результативным турниром, а там две команды за матч столько в среднем забивают.

Кстати, чтобы не казалось, что любой настреляет 175 голов в голландском футболе, нужно отметить – речь о рекорде страны всех времен. Побили достижение АЗ начала восьмидесятых, причем заметно – 175 против 158 голов. А великий «Аякс» с Кройфом и победами в КЕЧ не забивал так много. Подобного доминирования и атакующего футбола и при Де Буре не было, хотя титулы тогда давались проще.

Первый за 17 лет «золотой дубль»

В радости молодых ребят из «Аякса» есть много светлого. Не стоит горевать из-за прокола со «шпорами». У них впереди вся карьера. Френки Де Йонгу не терпится выйти на поле в футболке «Барселоны». Де Лигт, судя по всему, будет в той же форме, что и Гризманн этим летом. Зийех может оказаться в «Баварии». Нерес заинтересовал не только «Милан». Но и «Аякс» не пропадет, особенно если Тен Хаг решил подождать с уходом.

Эрика могут в будущем пригласить в «Барселону». Но если каталонцы оставят Вальверде летом, то после «Золотого дубля» и полуфинала ЛЧ – грустной части истории, ведь были в секундах от финала на стадионе «Атлетико», у голландца, который учился у Гвардиолы, будет сложная задача в Амстердаме. Ему надо будет мотивировать команду, которую точно ждут заметные кадровые перестановки.

Но что хорошо – денег теперь больше. В Амстердаме сменили стратегию. Ван дер Сар и Овермарс не хотят отпускать всех и сразу, поэтому часть игроков сохранят. А еще будут солидные траты. Для «Аякса» покупки Зийеха и Тадича были серьезными вложениями – оба трансфера окупились. У марокканца 22 удара, 16 пасов, а серб забил 38 мячей и отдал 24 голевые передачи за «Аякс». Вот это погуляли!

Причем «Аяксу», хотя средний возраст команды в ЛЧ всего 24.84 года, хватило сил и опыта на три турнира - кубок, Эредивизи и Лигу чемпионов. Исключительно сильный сезон, тен Хаг и его напарники из тренерского штаба стали героями. Физически в концовке сезона «Аякс» смотрится лучше, чем тот же «Ливерпуль». Последние минуты со «шпорами» шокировали, но не случайно именно этот состав «Аякса» завоевал первый с 2002 года «золотой дубль» - они умеют возвращаться после поражений.

500 миллионов причин развиваться

Стартовый состав «Аякса», за который потратили в сумме 50.5 млн евро – вдвое меньше, чем «Ювентус» за Роналду, сейчас стоит во много раз больше. Конечно, воспитанники в академии это тоже деньги, то если добавить всех игроков из чемпионской заявки, то легко получить команду за полмиллиарда евро. И понятно, почему выросла цена. На вратаря Онана есть спрос – не идеальный голкипер, но 78 раз спас «Аякс» только в Эредивизи.

Про Зийеха и Тадича сказано выше – создали много важных голов, и хотя не самые молодые, спрос на них сейчас высокий. А цена трансфера выше, чем была, когда их приглашал хитрый Овермарс. У Френки Де Йонга титул лучшего молодого игрока года, а «Барселона» отдала за него 75 млн евро – 21-летний голландец пасует с точностью в 91 %, Хави одобряет. Тальяфико вырос в цене благодаря голами и ассистам, Блинд – из-за того, что вернулся на пик формы.

Нет вопросов к Де Лигту – студенту 19 лет, а он ведет команду вперед и будет думать о будущем. Мазрауи, ван де Бек и Нерес выросли в цене. Дольберг не был лучшим и неудачно сыграл в ряде матчей, но Касперу 21 год – времени, чтобы убедить в таланте и классе, хватает. В результате, если суммировать, то ван дер Сар и Овермарс сидят на золотой горе. «Аякс» с бюджетом меньшим, чем у «Спартака», благодаря одному сезону гарантировал себе несколько лет безбедного существования.

Позже прилетят премиальные от УЕФА и там 12 млн евро только за выход в полуфинал, а еще за все победы, клубный рейтинг, рекламный пул – соберется около 100 млн евро от общего пирога ЛЧ в 2 миллиарда. А дополнительный бонус от того, что «Аякс» вырастил настолько уверенных в себе игроков – чисто футбольный, национальный. Имея в составе Де Йонга, ван де Бека, Де Лигта и ребят не из «Аякса», вроде ван Дейка и Депая, все шансы на возвращение команды Нидерландов на вершину мирового футбола.

Им играть в финале четырех в Лиге Европы летом, а через год еще Евро-2020, и в этот раз дикие футбольные голландцы крупный турнир пропускать не планируют.