Френки де Йонг признан лучшим молодым игроком года в Нидерландах

Полузащитник «Аякса» стал обладателем приза имени . Эта награда вручается лучшему молодому игроку чемпионата Нидерландов. Вчера 22-летний хавбек «Аякса» впервые в карьере стал чемпионом Голландии.

Со следующего сезона де Йонг будет выступать за «Барселону».

Congratulations to Frenkie de Jong for winning the Johan Cruyff Award for Talent of the Year! #CruyffLegacy pic.twitter.com/hYldotpL4e