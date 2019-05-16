Френки де Йонг признан лучшим молодым игроком года в Нидерландах

Полузащитник «Аякса» Френки де Йонг стал обладателем приза имени Йохана Кройфа. Эта награда вручается лучшему молодому игроку чемпионата Нидерландов. Вчера 22-летний хавбек «Аякса» впервые в карьере стал чемпионом Голландии.
Со следующего сезона де Йонг будет выступать за «Барселону».
Congratulations to Frenkie de Jong for winning the Johan Cruyff Award for Talent of the Year! #CruyffLegacy pic.twitter.com/hYldotpL4e— Johan Cruyff (@JohanCruyff) 15 мая 2019 г.
Лучший игрок года в Аяксе Зийех, не признан лучшим игроком чемпионата (приз взял его одноклубник Де Лигт;
Де Йонг стал лучшим молодым игроком, когда игрока него (Де Лигта) выбрали лучшим в чемпионате!
Бред какой-то, честное слово!!!
Лучший игрок года в Аяксе Зийех, не признан лучшим игроком чемпионата (приз взял его одноклубник Де Лигт;
Де Йонг стал лучшим молодым игроком, когда игрока него (Де Лигта) выбрали лучшим в чемпионате!
Бред какой-то, честное слово!!!