Френки де Йонг признан лучшим молодым игроком года в Нидерландах

16 мая 2019, 03:34

Полузащитник «Аякса» стал обладателем приза имени . Эта награда вручается лучшему молодому игроку чемпионата Нидерландов. Вчера 22-летний хавбек «Аякса» впервые в карьере стал чемпионом Голландии.

Со следующего сезона де Йонг будет выступать за «Барселону».