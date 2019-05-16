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Френки де Йонг признан лучшим молодым игроком года в Нидерландах

16 мая 2019, 03:34

Полузащитник «Аякса» Френки де Йонг стал обладателем приза имени Йохана Кройфа. Эта награда вручается лучшему молодому игроку чемпионата Нидерландов. Вчера 22-летний хавбек «Аякса» впервые в карьере стал чемпионом Голландии.

Со следующего сезона де Йонг будет выступать за «Барселону».

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95-shishani-95
95-shishani-95
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19 мая в 02:02
Странно у них награды в Нидерландах вручаются:
Лучший игрок года в Аяксе Зийех, не признан лучшим игроком чемпионата (приз взял его одноклубник Де Лигт;
Де Йонг стал лучшим молодым игроком, когда игрока него (Де Лигта) выбрали лучшим в чемпионате!
Бред какой-то, честное слово!!!
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