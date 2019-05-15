ГлавнаяНовости

«Шахтер» завоевал Кубок Украины, разгромив в финале «Ингулец»

15 мая 2019, 23:14

«Шахтер» без труда завоевал 13-й Кубок Украины в своей истории. В финале «горняки» обыграли скромный клуб «Ингулец» со счетом 4:0.

Дублем отметился нападающий Тете, еще по голу забили Жуниор Мораес и Манор Соломон.

Напомним, в четвертьфинале «Шахтер» выбил из турнира киевское «Динамо».

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Аллегри, Тотти и Дзанетти вошли в Зал славы итальянского футбола
Вчера, 04:34 Комментарии5
Бернарду Силва - лучший игрок сезона в «Манчестер Сити»
20 мая Комментарии3
Николя Пепе признан лучшим африканским игроком сезона в Лиге 1
20 мая Комментарии6
Мбаппе отправил сигнал «Реалу»
20 маяСергей Иванов в блоге "Соккер" ТопКомментарии4
«Пяст» впервые в истории выиграл чемпионат Польши
20 мая Комментарии12
Мбаппе признан лучшим игроком чемпионата Франции
20 мая Комментарии10
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Cules2013
Cules2013 ответил barcamilan
   108 / 840
16 мая в 06:52
как ингулец попал в финал?
Обыграл все остальные команды по ходу дела)))) Очевидно, не?)
Шахтёр и ДК не попались до финала, а остальные оказались по силам. А как в Кубке Англии команды не из АПЛ доходят до решающих стадий?
Хотя победа над Зарёй весьма неожиданна.
единственно что проигрыш в финале сейчас не даёт места в ЛЕ, только победа, поэтому ребята останутся чисто с призовыми за турнир.
OLESOCC
OLESOCC
   538 / 840
16 мая в 06:22
А украинцы в Шахтёре есть?!.
Морозовский
Морозовский
   8 / 840
16 мая в 00:07
"Ингулец" - инопланетяне, что ли?
barcamilan
barcamilan
   325 / 840
15 мая в 23:56
как ингулец попал в финал?
11-и метровый
11-и метровый
   23 / 840
15 мая в 23:37
Шахтер с победой!
Napoleon Bonapart
Napoleon Bonapart
   227 / 840
15 мая в 23:19
Шахтёру слава!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Молодцы, так держать!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Я счастлив!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Бандерам- убиться об стену!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Incredulous
Incredulous
   211 / 840
15 мая в 23:16
С очередным трофеем горняков!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100