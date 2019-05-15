«Шахтер» завоевал Кубок Украины, разгромив в финале «Ингулец»

«Шахтер» без труда завоевал 13-й Кубок Украины в своей истории. В финале «горняки» обыграли скромный клуб «Ингулец» со счетом 4:0.
Дублем отметился нападающий Тете, еще по голу забили Жуниор Мораес и Манор Соломон.
Напомним, в четвертьфинале «Шахтер» выбил из турнира киевское «Динамо».
Шахтёр и ДК не попались до финала, а остальные оказались по силам. А как в Кубке Англии команды не из АПЛ доходят до решающих стадий?
Хотя победа над Зарёй весьма неожиданна.
единственно что проигрыш в финале сейчас не даёт места в ЛЕ, только победа, поэтому ребята останутся чисто с призовыми за турнир.
Шахтёр и ДК не попались до финала, а остальные оказались по силам. А как в Кубке Англии команды не из АПЛ доходят до решающих стадий?
Хотя победа над Зарёй весьма неожиданна.
единственно что проигрыш в финале сейчас не даёт места в ЛЕ, только победа, поэтому ребята останутся чисто с призовыми за турнир.