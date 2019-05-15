«Шахтер» завоевал Кубок Украины, разгромив в финале «Ингулец»

15 мая 2019, 23:14

«Шахтер» без труда завоевал 13-й Кубок Украины в своей истории. В финале «горняки» обыграли скромный клуб «Ингулец» со счетом 4:0.

Дублем отметился нападающий Тете, еще по голу забили Жуниор Мораес и Манор Соломон.

Напомним, в четвертьфинале «Шахтер» выбил из турнира киевское «Динамо».