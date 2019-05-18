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Фанаты МЮ недовольны дизайном новой выездной формы в виде змеиной кожи

18 мая 2019, 10:06

Болельщик «Манчестер Юнайтед» из Индии обнаружил в официальном магазине Adidas новую выездную форму команды, которая еще не была представлена клубом.

Основной цвет экипировки - бежевый, а текстура напоминает змеиную кожу. Фанаты остались не в восторге от новинки и не упустили возможности пошутить.

«Змеиная кожа? Подходит. Половине команды не хватает ног, чтобы проводить 90 минут на поле», - пишет один поклонник «красных дьяволов» в соцсетях.

«Дизайн новой выездной формы „Манчестер Юнайтед“ посвящается всем змеям в раздевалке», - написал другой болельщик.

Напомним, что домашнюю форму МЮ уже презентовал официально. 

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Все комментарии
hoper
hoper ответил Bavaria_M
вчера в 21:40
Раз повелелись, то еще хуже этих двух крыс, плох не ведущий стадо, а стадо что ведется, а значит они безхребетные без своего мнения, а таким не место в великом топ клубе, ты согласен с этим?
Ну немного спорно.например молодой Мак Томиней честно бился весь сезон.Я думаю один из немногих кто играл за клуб а не за себя.тот же Ромеро.Терпеливо ждёт когда ДДХ свалит.Можно ещё кого-то вспомнить ,но честно говоря лень.Иду спать .Завтра на работу.Удачи
Князь Всея Турина
Князь Всея Турина
   443 / 843
вчера в 21:14
очень жаль,что великий Юве не встретится с этими змеёнышами в ЛЧ,потому что им место в ЛЕ максимум....
Князь Всея Турина
Князь Всея Турина
   443 / 843
вчера в 21:10
да какие они змеи??? они черви болотные... вохоха!
Bavaria_M
Bavaria_M ответил hoper
   162 / 843
19 мая в 20:35
Раз повелелись, то еще хуже этих двух крыс, плох не ведущий стадо, а стадо что ведется, а значит они безхребетные без своего мнения, а таким не место в великом топ клубе, ты согласен с этим?
hoper
hoper ответил Bavaria_M
19 мая в 18:23
Привет) я же тебе уже рассказывал, за то что крысы пугбун и дырка хе слили тренеров, что мавра,что под конец и сульшера, и то что их только бабло и волнует и наводят шумиха и раздал в команде из за бабла, Ну и можно еще дофига что сказать.
Привет.Но две крысы в раздевалке-это не так много.Остальные то ни при чём
Bavaria_M
Bavaria_M ответил hoper
   162 / 843
18 мая в 19:14
Привет) я же тебе уже рассказывал, за то что крысы пугбун и дырка хе слили тренеров, что мавра,что под конец и сульшера, и то что их только бабло и волнует и наводят шумиха и раздал в команде из за бабла, Ну и можно еще дофига что сказать.
Kaiser83
Kaiser83 ответил anyway
18 мая в 18:43
самый лучший комплект на моей памяти, бело-синяя вообще шик была...
http://footykits.ru/wp-content/uploads/2015/02/12-13.jpg

вот эта все таки лучший комплект на мой взгляд,в любом случае все формы от абибаса для мю полнейший 39
mihaluch
mihaluch
   53 / 843
18 мая в 17:57
    anyway
    anyway
       285 / 843
    18 мая в 17:12
    самый лучший комплект на моей памяти, бело-синяя вообще шик была...
    Red_team
    Red_team ответил hoper
    18 мая в 16:27
    Почему крыс?
      hoper
      hoper ответил Bavaria_M
      18 мая в 13:54
      Ахах норм так, ток лучше бы подошла крыс как и пенсам ахах
      Почему крыс?
      Bavaria_M
      Bavaria_M
         162 / 843
      18 мая в 13:09
      Ахах норм так, ток лучше бы подошла крыс как и пенсам ахах
      Игорь Солнцев
      Игорь Солнцев
         69 / 843
      18 мая в 13:04
      Кто такую позорную придумал?
      311
      311
         74 / 843
      18 мая в 11:58
      Больше на поросят смахивает!)
      parallels
      parallels
         5 / 843
      18 мая в 11:45
      выглядит, как болезнь.
      112910315
      112910315
         2 / 843
      18 мая в 11:10
      Слишком нарядно непрактично. Ткань, узор, который подходит больше на женское платье. Лучшая форма это выездная Ливерпуль, стильно, удобно, красиво, хотя и выглядит просто:

      https://www.soccer.ru/news/1116876/liverpul?comment=29062267comment-29062267
      kust07
      kust07
         372 / 843
      18 мая в 11:07
      Форма соответствует команде-блеклая и бледная команда
      КЭТиК
      КЭТиК
         146 / 843
      18 мая в 10:44
      В любой форме игроки МЮ не тянут на место а Лиге Чемпионов.
      11-и метровый
      11-и метровый
         24 / 843
      18 мая в 10:41
      Неприятная форма.
      drug01
      drug01
         124 / 843
      18 мая в 10:36
      Не форме дело!
      DXTK
      DXTK
         122 / 843
      18 мая в 10:31
        Igo0rek
        Igo0rek
           79 / 843
        18 мая в 10:17
        Согласен, такое себе...
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