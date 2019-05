Фанаты МЮ недовольны дизайном новой выездной формы в виде змеиной кожи

Болельщик «Манчестер Юнайтед» из Индии обнаружил в официальном магазине Adidas новую выездную форму команды, которая еще не была представлена клубом.

Основной цвет экипировки - бежевый, а текстура напоминает змеиную кожу. Фанаты остались не в восторге от новинки и не упустили возможности пошутить.

«Змеиная кожа? Подходит. Половине команды не хватает ног, чтобы проводить 90 минут на поле», - пишет один поклонник «красных дьяволов» в соцсетях.

«Дизайн новой выездной формы „Манчестер Юнайтед“ посвящается всем змеям в раздевалке», - написал другой болельщик.

Classy of Manchester United to design the new away kit as a tribute to all the snakes in the dressing room 🐍👍🏽 pic.twitter.com/I1OTQbIIpT