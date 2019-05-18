Фанаты МЮ недовольны дизайном новой выездной формы в виде змеиной кожи

Болельщик «Манчестер Юнайтед» из Индии обнаружил в официальном магазине Adidas новую выездную форму команды, которая еще не была представлена клубом.
Основной цвет экипировки - бежевый, а текстура напоминает змеиную кожу. Фанаты остались не в восторге от новинки и не упустили возможности пошутить.
«Змеиная кожа? Подходит. Половине команды не хватает ног, чтобы проводить 90 минут на поле», - пишет один поклонник «красных дьяволов» в соцсетях.
«Дизайн новой выездной формы „Манчестер Юнайтед“ посвящается всем змеям в раздевалке», - написал другой болельщик.
Classy of Manchester United to design the new away kit as a tribute to all the snakes in the dressing room 🐍👍🏽 pic.twitter.com/I1OTQbIIpT— Nooruddean (@BeardedGenius) 17 мая 2019 г.
Напомним, что домашнюю форму МЮ уже презентовал официально.
вот эта все таки лучший комплект на мой взгляд,в любом случае все формы от абибаса для мю полнейший 39
вот эта все таки лучший комплект на мой взгляд,в любом случае все формы от абибаса для мю полнейший 39
https://www.soccer.ru/news/1116876/liverpul?comment=29062267comment-29062267
https://www.soccer.ru/news/1116876/liverpul?comment=29062267comment-29062267