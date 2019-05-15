«Бавария» представила новую домашнюю форму на следующий сезон

Официальный сайт «Баварии» представил новую домашнюю форму команды на следующий сезон.
Новые комплекты формы сохранили традиционную расцветку.
Напомним, что недавно «Ювентус» презентовал новую революционную форму на следующий сезон.
Официальный сайт «Баварии» представил новую домашнюю форму команды на следующий сезон.
Новые комплекты формы сохранили традиционную расцветку.
Напомним, что недавно «Ювентус» презентовал новую революционную форму на следующий сезон.
И здесь Катар Эйрвейс)))
Форма норм вроде, хотя зелёный Нойер это прикольно.
И здесь Катар Эйрвейс)))
Форма норм вроде, хотя зелёный Нойер это прикольно.