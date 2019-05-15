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«Бавария» представила новую домашнюю форму на следующий сезон

15 мая 2019, 11:08

Официальный сайт «Баварии» представил новую домашнюю форму команды на следующий сезон.

Новые комплекты формы сохранили традиционную расцветку. 
«Бавария» представила новую домашнюю форму на следующий сезон «Бавария» представила новую домашнюю форму на следующий сезон «Бавария» представила новую домашнюю форму на следующий сезон
Напомним, что недавно «Ювентус» презентовал новую революционную форму на следующий сезон.

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Все комментарии
Bayern Best
Bayern Best
   245 / 840
15 мая в 13:39
Ну,вот это другое дело. Форма этого сезона полный"ахтунг"!
Bavaria_M
Bavaria_M
   155 / 840
15 мая в 11:51
Ну неплохо, нет глупых полос пятен и цвета не как кхм, так что норм
Cules2013
Cules2013
   108 / 840
15 мая в 11:35
Мюллер в бане сфоткался?))
И здесь Катар Эйрвейс)))
Форма норм вроде, хотя зелёный Нойер это прикольно.
Left Boy
Left Boy
   169 / 840
15 мая в 11:21
пижама
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