«Ростов» и «Локомотив» показали формы на матч полуфинала Кубка России

«Ростов» и «Локомотив» определились с формами, в которых команды сыграют в полуфинальном матче Кубка России.
Напомним, что эту встречу рассудит Сергей Лапочкин.
«Ростов» и «Локомотив» определились с формами, в которых команды сыграют в полуфинальном матче Кубка России.
Напомним, что эту встречу рассудит Сергей Лапочкин.
другие команды, ты поддерживаешь, или как ?
В этом ты не старомоден ? Или кто целенаправленно
стравливает одних с другими ? К таким ты как вообще ?
Не старомоден ? Извини, дорогой, в этом нам не по пути.
Нельзя быть для всех хорошим. В этом плане мне близка
гораздо больше позиция Олега Повара и Юга Сереги,
которые и клуб свой любят и не примлют грязь других.
другие команды, ты поддерживаешь, или как ?
В этом ты не старомоден ? Или кто целенаправленно
стравливает одних с другими ? К таким ты как вообще ?
Не старомоден ? Извини, дорогой, в этом нам не по пути.
Нельзя быть для всех хорошим. В этом плане мне близка
гораздо больше позиция Олега Повара и Юга Сереги,
которые и клуб свой любят и не примлют грязь других.
И что самое интересное, раньше об форме Локо никогда не говорил, а вот перед матчем с Ростовом попёр.
Я тоже могу о форме Ростова сказать, нормальная форма!
А по игре, пусть победит, пройдёт в финал сильнейший и пусть это решат на поле!
И что самое интересное, раньше об форме Локо никогда не говорил, а вот перед матчем с Ростовом попёр.
Я тоже могу о форме Ростова сказать, нормальная форма!
А по игре, пусть победит, пройдёт в финал сильнейший и пусть это решат на поле!
Ладно Глушаков вам в помощь!!!
Ладно Глушаков вам в помощь!!!