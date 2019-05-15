ГлавнаяНовости

«Ростов» и «Локомотив» показали формы на матч полуфинала Кубка России

15 мая 2019, 12:01
РостовЛоготип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)0 : 2Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

«Ростов» и «Локомотив» определились с формами, в которых команды сыграют в полуфинальном матче Кубка России.

Напомним, что эту встречу рассудит Сергей Лапочкин

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
В Сети появилась обновленная форма «Интера»
Вчера, 16:07 ФотоКомментарии10
«Милан» презентовал новую домашнюю форму
19 мая ФотоКомментарии6
Фил Джонс сменил имидж и покрасился в модный пепельный цвет
19 мая ФотоКомментарии8
«Зенит» будет играть в белой форме в матче с «Ростовом»
19 мая ФотоКомментарии23
Коллекция весна-лето. Не только у «Ювентуса» страшная форма
18 маяСтанислав Горин в блоге Модный разговорКомментарии13
В Сети появились фотографии шахматной формы «Барселоны»
18 мая ФотоКомментарии20
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
NAZAR 007
NAZAR 007 ответил Dominators
   11 / 840
15 мая в 17:38
Здорово, Саня ! А того кто неистово поливает
другие команды, ты поддерживаешь, или как ?
В этом ты не старомоден ? Или кто целенаправленно
стравливает одних с другими ? К таким ты как вообще ?
Не старомоден ? Извини, дорогой, в этом нам не по пути.
Нельзя быть для всех хорошим. В этом плане мне близка
гораздо больше позиция Олега Повара и Юга Сереги,
которые и клуб свой любят и не примлют грязь других.
Байкал-38
Байкал-38 ответил Dominators
   10 / 840
15 мая в 14:13
Привет . Не обращай внимания . Просто кое - кого прет . Вот я никогда не пойму болел ,которые неистово болеют еще за кого то , кроме своей родной команды . И не ненавидит кто Зенит , кто Спартак , кто ЦСКА в пользу тех же Спартака , ЦСКА и Зенита .Нельзя являться одновременно болельщиком Ростова и Спартака против Зенита ,или наоборот болелой Ростова и Зенита против Спартака . В этом вопросе я одинаково не переношу все названные команды . Может я старомоден ,но по моему боление за какой -нибудь клуб , это как в армии - присягу дают один раз в жизни .
Согласен!
И что самое интересное, раньше об форме Локо никогда не говорил, а вот перед матчем с Ростовом попёр.
Я тоже могу о форме Ростова сказать, нормальная форма!
А по игре, пусть победит, пройдёт в финал сильнейший и пусть это решат на поле!
Dominators
Dominators ответил Байкал-38
   383 / 840
15 мая в 13:30
Я понимаю, что перед матчем хочешь бузу устроить но зачем? Ладно Глушаков вам в помощь!!!
Привет . Не обращай внимания . Просто кое - кого прет . Вот я никогда не пойму болел ,которые неистово болеют еще за кого то , кроме своей родной команды . И не ненавидит кто Зенит , кто Спартак , кто ЦСКА в пользу тех же Спартака , ЦСКА и Зенита .Нельзя являться одновременно болельщиком Ростова и Спартака против Зенита ,или наоборот болелой Ростова и Зенита против Спартака . В этом вопросе я одинаково не переношу все названные команды . Может я старомоден ,но по моему боление за какой -нибудь клуб , это как в армии - присягу дают один раз в жизни .
Байкал-38
Байкал-38 ответил Морозовский
   10 / 840
15 мая в 12:35
У "Локомотива" форма всегда была стрёмной.
Я понимаю, что перед матчем хочешь бузу устроить но зачем?
Ладно Глушаков вам в помощь!!!
Морозовский
Морозовский ответил Nafnafik
   8 / 840
15 мая в 12:25
Это к чему написано?
Чтоб ты репу свою чесал и переобулся в лазурные сапоги!
Nafnafik
Nafnafik ответил Знатог
   82 / 840
15 мая в 12:23
В полуфинале 2 российские команды? Ну ничёссе!
Это к чему написано?
Михаил Славнов
Михаил Славнов
   142 / 840
15 мая в 12:19
Пердивный ростов нельзя допускать в еврокубки, спартака хватает позориться.
Аксинья
Аксинья ответил Nimbles
   173 / 840
15 мая в 12:17
Локомотиву удачи!
Удачи Зениту...или я что-то ни о том...
Морозовский
Морозовский
   8 / 840
15 мая в 12:08
У "Локомотива" форма всегда была стрёмной.
Nimbles
Nimbles
   33 / 840
15 мая в 12:06
Локомотиву удачи!
Знатог
Знатог
   180 / 840
15 мая в 12:05
В полуфинале 2 российские команды? Ну ничёссе!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100