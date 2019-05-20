Мусаев: «„Краснодар“ оформит еще три или четыре трансфера»

Старший тренер «Краснодара» рассказал о грядущей летней трансферной кампании «быков».

Я думаю, что кроме обороны нам будет нужно заполучить четырех футболистов в среднюю линию и атаку. Поэтому будет еще 3-4 трансфера. Будут и русские, и иностранные ребята.

Также он прокомментировал подписание «Краснодаром» бразильского опорника Кайо.

Это очень сильный игрок в плане обороны: отбора мяча, перехватов, игры наверху. Также он неплохо разгоняет атаки. Кто его просматривал? Я, селекционная группа его просматривала. Его уже давно вели. Где-то с начала года, наверное. Он молодой парень и дальше будет только прибавлять.