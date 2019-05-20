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Мусаев: «„Краснодар“ оформит еще три или четыре трансфера»

вчера, 22:07

Старший тренер «Краснодара» Мурад Мусаев рассказал о грядущей летней трансферной кампании «быков».

Я думаю, что кроме обороны нам будет нужно заполучить четырех футболистов в среднюю линию и атаку. Поэтому будет еще 3-4 трансфера. Будут и русские, и иностранные ребята.

Также он прокомментировал подписание «Краснодаром» бразильского опорника Кайо.

Это очень сильный игрок в плане обороны: отбора мяча, перехватов, игры наверху. Также он неплохо разгоняет атаки. Кто его просматривал? Я, селекционная группа его просматривала. Его уже давно вели. Где-то с начала года, наверное. Он молодой парень и дальше будет только прибавлять. 

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Все комментарии
mihaluch
mihaluch
   49 / 842
сегодня в 07:04
Посмотрим как проведут селекционную политику.
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   109 / 842
сегодня в 02:53
К квалификации ЛЧ сыграться не успеют, но для борьбы за чемпионство глубина состава необходима. Одними воспитанниками здесь не обойтись.
Faustello
Faustello
   19 / 842
сегодня в 01:40
Доктор МОМ - верим тебе!
scikuni
scikuni ответил NEADEKVAT
   581 / 842
сегодня в 00:23
При этом уйдут 2-3 лидера и не пройдут даже греков, как у нас повелось. Буду рад ошибиться.
ты молись лучше чтобы сухиновцы на третье не попали а то и аполлон не пройдут
pomor45
pomor45
   60 / 842
вчера в 22:42
Как ни крути, а опора на собственных воспитанников пока не тянет даже на уровне ЧР, а в ЛЧ с ней и носа не покажешь. А что нужно иметь для покупки хороших дорогих игроков в условиях ФФП УЕФА? Высокие собственные доходы. Вот, кто справится с этой труднейшей для российских клубов задачей, тот и будет успешным в ЛЧ. В свою очередь успешному в ЛЧ легче и быстрее наращивать собственные доходы. Такая вот получается обратная связь: финансовые успехи влекут спортивные и наоборот.
Гавроша
Гавроша
   24 / 842
вчера в 22:37
Сначала года это давно? Улыбнуло.
parallels
parallels
   3 / 842
вчера в 22:31
надерут спартак!
Balanenok
Balanenok
   86 / 842
вчера в 22:25
Без этого в ЛЧ делать нечего.
NEADEKVAT
NEADEKVAT
   367 / 842
вчера в 22:12
При этом уйдут 2-3 лидера и не пройдут даже греков, как у нас повелось. Буду рад ошибиться.
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
   131 / 842
вчера в 22:09
Под Лигу Чемпионов надо усиливаться!
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