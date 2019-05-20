ГлавнаяНовости

Мусаев: «В Лиге чемпионов всё зависит от „Краснодара“»

вчера, 21:44

Старший тренер «Краснодара» Мурад Мусаев оценил шансы «быков» пройти квалификацию и выйти в групповой этап Лиги чемпионов.

Предварительно получается так, что нам в квалификации Лиги чемпионов играть с «Порту», «Лионом» или «Олимпиакосом». Лучше ли греки? Мы представляем уровень, с которым нам придется столкнуться в этом турнире. Мы в Лиге Европы встречались с «Валенсией», «Севильей» и «Байером». Это команды уровня Лиги чемпионов. Можно играть со всеми. Все будет зависеть от нас.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Черевченко: «Все говорили, что со мной „Арсенал“ будет играть в „автобус“»
Сегодня, 02:31 Комментарии4
Черевченко: «Беляев, Бакаев и Мирзов готовы играть за сборную»
Сегодня, 01:51 Комментарии1
Шалимов высказался об игре «Спартака» в матче с «Крыльями Советов»
Сегодня, 01:30 Комментарии6
Мусаев: «Я расстроен, что Мамаев в тюрьме»
Вчера, 23:06 Комментарии6
Ари может покинуть «Краснодар»
Вчера, 22:37 Комментарии13
Мусаев: «„Краснодар“ оформит еще три или четыре трансфера»
Вчера, 22:07 Комментарии10
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Faustello
Faustello
   19 / 842
сегодня в 01:38
Не знаю что будет в итоге, но то что будем рубится и играть в футбол, а не позорится я уверен на 100%
За адекватность
За адекватность
   28 / 842
сегодня в 00:44
Да как бы "Базель", а ни "Олимпиакос", но не суть. Явно лучше "Порту" и "Лиона". Хотя все в Ваших головах и ногах. Только удачи.
112910315
112910315
   2 / 842
вчера в 22:42
УДАЧИ В ЛИГЕ ЧЕМПИОНОВ!
Ненавижу спартак
Ненавижу спартак ответил ABir
   94 / 842
вчера в 22:31
Будем болеть за Красно!
Серьезно? А если греческие братушки достанутся? С ЦЗ что-то не сильно за быков топили.
Ολυμπιακός
Ολυμπιακός
вчера в 22:18
Физручек разговорился.

Краснодара, не будет в Лиге Чемпионов!
Albasin
Albasin
   17 / 842
вчера в 22:16
Главное, не играть как спартак и все получится.
ЮЗИК
ЮЗИК
   223 / 842
вчера в 22:11
Время покажет
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   23 / 842
вчера в 22:08
В идеале бы выпнуть французов из ЛЧ. А так все соперники по зубам, но не подарок...
OLESOCC
OLESOCC
   514 / 842
вчера в 22:02
Наконец то! Быки не подведут. Это не кони с пупсами!.
ABir
ABir
   150 / 842
вчера в 21:57
Будем болеть за Красно!
kotmyshka
kotmyshka
   123 / 842
вчера в 21:51
Играть можно со всеми, но не все зависит от вас... Соперники тоже кое-что значат.
STVA 1
STVA 1
   35 / 842
вчера в 21:51
Удачи Быкам в ЛЧ .Она пригодится
Zenit_84
Zenit_84
   137 / 842
вчера в 21:51
Главное не бояться!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100