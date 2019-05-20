Мусаев: «В Лиге чемпионов всё зависит от „Краснодара“»

Старший тренер «Краснодара» оценил шансы «быков» пройти квалификацию и выйти в групповой этап Лиги чемпионов.

Предварительно получается так, что нам в квалификации Лиги чемпионов играть с «Порту», «Лионом» или «Олимпиакосом». Лучше ли греки? Мы представляем уровень, с которым нам придется столкнуться в этом турнире. Мы в Лиге Европы встречались с «Валенсией», «Севильей» и «Байером». Это команды уровня Лиги чемпионов. Можно играть со всеми. Все будет зависеть от нас.