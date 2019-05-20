Ловчев: «Каждый стандарт у ворот „Спартака“ - это половина гола»

Футбольный эксперт Евгений Ловчев считает, что главный тренер «Спартака» должен наладить игру команды у своих ворот при розыгрыше стандартных положений.

Сегодня «Спартак» в первых таймах переигрывает почти всех соперников, а во вторых команду прибивают неудачи последних матчей. Она теряет уверенность в своих силах и теперь думает о том, как бы удержать победный результат.

Показательно, что в эти минуты при стандартах в свою штрафную приходят даже Зе Луиш и Луис Адриано, но ведь они не защитники и не умеют обороняться. Когда Тарас Бурлак забивал ответный мяч «Крыльев», вокруг него было пятеро спартаковцев, а он все равно бил беспрепятственно. И еще четверо самарцев в штрафной были свободны. И так происходило неоднократно. Олег Кононов должен выстроить игру команды в обороне, потому что каждый стандарт у своих ворот – это половина гола.

Понятно желание нападающих прийти на помощь своим защитникам, которые уже столько напропускали, но главная их помощь должна быть в том, чтобы зацепиться за мяч на чужой половине поля, придержать его, провести контратаку. А так получается, что защитники в панике выносят его подальше. Мяч попадает к соперникам, и все начинается заново. В итоге в последние полчаса в весенних матчах при минимальном преимуществе голом в чужие ворота даже не пахнет.

Вообще всю оборону «Спартака» надо выстраивать заново. Единственный защитник, которого можно назвать надежным, это Георгий Джикия. Игра в обороне наигрывается на сборах. Футболисты притираются друг к другу, начинают лучше понимать партнеров, а «красно-белые» почти в каждом матче выходят в новом сочетании. Это вопрос к Кононову.