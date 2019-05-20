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Ловчев: «Каждый стандарт у ворот „Спартака“ - это половина гола»

вчера, 19:24

Футбольный эксперт Евгений Ловчев считает, что главный тренер «Спартака» Олег Кононов должен наладить игру команды у своих ворот при розыгрыше стандартных положений.

Сегодня «Спартак» в первых таймах переигрывает почти всех соперников, а во вторых команду прибивают неудачи последних матчей. Она теряет уверенность в своих силах и теперь думает о том, как бы удержать победный результат.

Показательно, что в эти минуты при стандартах в свою штрафную приходят даже Зе Луиш и Луис Адриано, но ведь они не защитники и не умеют обороняться. Когда Тарас Бурлак забивал ответный мяч «Крыльев», вокруг него было пятеро спартаковцев, а он все равно бил беспрепятственно. И еще четверо самарцев в штрафной были свободны. И так происходило неоднократно. Олег Кононов должен выстроить игру команды в обороне, потому что каждый стандарт у своих ворот – это половина гола.

Понятно желание нападающих прийти на помощь своим защитникам, которые уже столько напропускали, но главная их помощь должна быть в том, чтобы зацепиться за мяч на чужой половине поля, придержать его, провести контратаку. А так получается, что защитники в панике выносят его подальше. Мяч попадает к соперникам, и все начинается заново. В итоге в последние полчаса в весенних матчах при минимальном преимуществе голом в чужие ворота даже не пахнет.

Вообще всю оборону «Спартака» надо выстраивать заново. Единственный защитник, которого можно назвать надежным, это Георгий Джикия. Игра в обороне наигрывается на сборах. Футболисты притираются друг к другу, начинают лучше понимать партнеров, а «красно-белые» почти в каждом матче выходят в новом сочетании. Это вопрос к Кононову.

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Все комментарии
Izmar
Izmar
   350 / 842
сегодня в 02:21
Этого почти никогда не бывает, когда играет гей жига.
МапС
МапС
   142 / 842
вчера в 22:07
Северный с мандарином по-ходу испытывают близость друг к другу, удачи !
severnyj84
severnyj84
   67 / 842
вчера в 21:42
Без ЖигО никакой сплоченности, не чувствуют близости друг друга.
mangoх12
mangoх12
   25 / 842
вчера в 21:27
Плохр прижимаются в стенке , активней надо
МапС
МапС ответил Nimbles
   142 / 842
вчера в 21:22
Любой нырок свиньи в чужую штрафную карается пенальти в ворота соперника свиней.
У тя все посты про мясных. Ты свинофил что ли?
МапС
МапС
   142 / 842
вчера в 21:16
Все вопросы по игре Спартака к мямле. Свидетели Карреры меня поддержат.
Сергей Эпоха
Сергей Эпоха
   168 / 842
вчера в 20:39
У него будет два месяца почти что то исправить, если ничего, то Спартак, думаю, будет знакомить с новым тренером осенью
Denkuz
Denkuz
   112 / 842
вчера в 20:27
Любое появление кукояна или москалева в матче со спартаком, сулит ему тухлую победу.
Nimbles
Nimbles
   37 / 842
вчера в 20:16
Любой нырок свиньи в чужую штрафную карается пенальти в ворота соперника свиней.
Garrincha58
Garrincha58
   415 / 842
вчера в 19:59
Ловчев сетует на то что нет его там в защите
Ненавижу спартак
Ненавижу спартак
   94 / 842
вчера в 19:38
При свистке Лапочкина, каждый нырок хряка - половина гола.
МКС
МКС
   38 / 842
вчера в 19:37
Вообще то по статистике два из трех голов забиваются со стандартов

Не помню сколько там забил пресловутый зенит

Из них 19 со стандартов

Ну а гол КС Спартаку

Если 6ть раз подряд ставить штрафной на одну и ту же точку

В одном и том же тайме

Тут и смолов как нибудь да забьет
wingback
wingback
   166 / 842
вчера в 19:29
у ворот спартака толпятся дикие зулусы,требуют чтоб их пустили в парную...
FILL3286
FILL3286
   45 / 842
вчера в 19:27
Стыдно то за кабыл и бакланов опять же))))
Союзник противников
Союзник противников
   26 / 842
вчера в 19:26
Старче,не спи:Кононову Джикия не нужен! А мы пожелаем любимой команде в следующем сезоне много-много стандартов,и разнообразных-пусть осваивают азы оборонительного мастерства.
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