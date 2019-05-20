Спайич: «Обязаны обыграть „Рубин“»

Защитник «Краснодара» рассуждает о предстоящем матче с «Рубином».

Мы постараемся сделать всё, что от нас зависит. Последняя встреча чемпионата России пройдёт в родных стенах. Знаем уже, что ожидается аншлаг — болельщики раскупили все билеты. «Краснодар» просто обязан добиться на своей арене положительного результата, показать хороший футбол. Главное выиграть, а уже потом будем смотреть на то, как сыграет свою встречу «Локомотив». Если в итоге окажемся на второй строчке РПЛ , то круто. Если нет, то будем готовиться к старту в квалификации Лиги чемпионов.