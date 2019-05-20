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Спайич: «Обязаны обыграть „Рубин“»

20 мая 2019, 13:28

Защитник «Краснодара» Урош Спайич рассуждает о предстоящем матче с «Рубином».

Мы постараемся сделать всё, что от нас зависит. Последняя встреча чемпионата России пройдёт в родных стенах. Знаем уже, что ожидается аншлаг — болельщики раскупили все билеты. «Краснодар» просто обязан добиться на своей арене положительного результата, показать хороший футбол. Главное выиграть, а уже потом будем смотреть на то, как сыграет свою встречу «Локомотив». Если в итоге окажемся на второй строчке РПЛ, то круто. Если нет, то будем готовиться к старту в квалификации Лиги чемпионов.

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Nimbles
Nimbles ответил вячеслав остапенко
   33 / 840
вчера в 03:51
Я уверен победит Краснодар
Почему так уверен?
Пепс
Пепс
   183 / 840
20 мая в 15:36
Все будет зависеть от сегодняшней игры ...и там будет понятно че надо Рубину .....или ниче уже не надо ..
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
   135 / 840
20 мая в 15:23
Я уверен победит Краснодар
ДСА
ДСА
   88 / 840
20 мая в 14:27
Хотелось бы круто...
Союзник противников
Союзник противников
   25 / 840
20 мая в 14:05
Бердыева сейчас любой дурак обыграет! А если ему ещё квитанцией о денежном переводе перед носом помахать...
Denkuz
Denkuz
   87 / 840
20 мая в 13:30
рубин сам сдастся.
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