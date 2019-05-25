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Журналист: «Жена Гвардиолы на год арендовала авто в Турине»

сегодня, 05:19

В итальянских СМИ продолжают появляться слухи о возможном приходе наставника «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы в «Ювентус». На этот раз новую информацию сообщил журналист Паоло Паганини.

Жена Гвардиолы два дня назад посетила Турина и на целый год арендовала вместительный автомобиль. Эта абсолютно правдивая, подтверждённая информация. 

При этом, по данным источника, супруга Гвардиолы Кристина Серра воспользовалась услугами компании, которая также сдаёт в аренду автомобили руководству «Ювентуса».

Вчера на переход Гвардиолы в туринский клуб намекнул действующий наставник «бьянконери» Массимилиано Аллегри.

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