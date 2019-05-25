«Реал» ведёт переговоры по защитнику «Лиона»

Мадридский «Реал» может подписать левого защитника «Лиона» Ферлана Менди.
По информации источника, «Королевский клуб» уже вступил в переговоры со «львами» по приобретению французского игрока. 8 июня Менди исполнится 24. Его контракт с «Лионом» истекает в 2023 году. Портал Transfermarkt на данный момент оценивает Менди в 30 млн евро.
Агент игрока ранее подтвердил информацию о том, что его клиент находится в шорт-листе «Ювентуса».
Вчера появился слух о том, что «Реал» может покинуть капитан команды Серхио Рамос.