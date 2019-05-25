ГлавнаяНовости

Лэмпард: «Возглавить „Челси“? Сейчас я сосредоточен только на „Дерби“»

25 мая 2019, 02:49
Дерби КаунтиЛоготип футбольный клуб Дерби Каунти1 : 2Логотип футбольный клуб Астон Вилла (Бирмингем)Астон ВиллаМатч завершен

Главный тренер «Дерби Каунти» Фрэнк Лэмпард в преддверии финального матча плей-офф Чемпионшипа за выход в АПЛ прокомментировал слухи о том, что он может сменить Маурицио Сарри у руля «Челси».

Когда я только начал делать первые шаги в качестве тренера, люди уже говорили: «Должно быть, твоя мечта – возглавить „Челси“». 

Но моя мечта всегда состояла в том, чтобы изо дня в день делать максимум возможного для достижения успеха. Сейчас я полностью сосредоточен на том, где нахожусь в данный момент.

Возможно, эти разговоры появились из-за того, что мы вышли в финал, а ещё из-за 13 лет, проведённых в «Челси». Я улавливаю эту связь. Но я не хочу думать и говорить об этом. Хочу говорить о матче понедельника и подготовить к нему свою команду.

В решающем поединке за выход в Премьер-Лигу подопечные Лэмпарда сразятся с «Астон Виллой», в тренерский штаб которой его бывший одноклубник Джон Терри.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Слухи«Реал» и «Челси» согласовали переход Азара за 115 млн фунтов
Сегодня, 03:03 Комментарии1
СлухиКоларов может перейти в «Црвену Звезду»
Вчера, 23:46 Комментарии3
СлухиГетце может перейти в «Арсенал»
Вчера, 23:33 Комментарии5
Слухи«Интер» согласовал 5-летний контракт с Лукаку
Вчера, 20:06 Комментарии22
Слухи«Барселона» готова расстаться с Усманом Дембеле
Вчера, 17:46 Комментарии29
СлухиЛо Чельсо интересен двум манчестерским клубам
Вчера, 17:32 Комментарии3
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Барсамания1988
Барсамания1988
   193 / 828
25 мая в 17:29
Смысл ему в челси уходть, он и с дерби поднимется выше в таблице. У дерби хоть есть возможность трансферов.
Игорь Солнцев
Игорь Солнцев
   141 / 828
25 мая в 14:09
Рано ему в Челси.
ЮЗИК
ЮЗИК
   309 / 828
25 мая в 09:12
Удачи Фрэнку!
mihaluch
mihaluch
   61 / 828
25 мая в 07:33
Если "Дерби" выиграет финал, то вполне возможно что Лэмпард возглавит "Челси".
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100