Лэмпард: «Возглавить „Челси“? Сейчас я сосредоточен только на „Дерби“»

Главный тренер «Дерби Каунти» в преддверии финального матча плей-офф Чемпионшипа за выход в АПЛ прокомментировал слухи о том, что он может сменить у руля «Челси».

Когда я только начал делать первые шаги в качестве тренера, люди уже говорили: «Должно быть, твоя мечта – возглавить „Челси“».

Но моя мечта всегда состояла в том, чтобы изо дня в день делать максимум возможного для достижения успеха. Сейчас я полностью сосредоточен на том, где нахожусь в данный момент.

Возможно, эти разговоры появились из-за того, что мы вышли в финал, а ещё из-за 13 лет, проведённых в «Челси». Я улавливаю эту связь. Но я не хочу думать и говорить об этом. Хочу говорить о матче понедельника и подготовить к нему свою команду.