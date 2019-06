Полузащитник «Челси» на отдыхе в испанской Марбелье сфотографировался с футболкой «Реала». Таким образом, бельгиец подогрел слухи о том, что он может продолжить карьеру в «Королевском клубе».

Eden Hazard is vacationing in Marbella. He took a picture with a fan holding a Real Madrid shirt 🙌 pic.twitter.com/N7c5MqgEfa