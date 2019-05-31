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Лига чемпионов-2019/20. Что и кто ждёт российские клубы?

вчера, 18:54

Изучаем варианты для «Зенита», «Локомотива» и «Краснодара» – «Соккер.ру» знакомит с раскладом в престижном турнире.

Финал Лиги чемпионов уже не повлияет на расклад так, как повлияла победа «Челси» над «Арсеналом» в Баку. Теперь точно знаем, что пяти клубов из Англии в главном международном клубном турнире не будет. 

Зато успех Сарри означает бонус для «Лиона». Третий клуб Лиги 1 не будет проходить нечемпионскую квалификацию, где сыграет тот же «Краснодар». Впрочем, обо всем по порядку, ведь до старта квалификации ЛЧ – меньше месяца, а любопытных нюансов немало. 

Сколько участников турнира 2019/20 можно назвать сейчас?

Целых 26 клубов уже в групповом этапе. Остается лишь шесть путевок. Четыре получат участники Пути чемпионов – выжившие в сражении между победителями национальных первенств зоны УЕФА с невысоким рейтингом. А еще две путевки – лучшие из числа Представителей лиг, то есть не чемпионов, вроде «Краснодара» или киевского «Динамо». 

Зато в групповом этапе уже по четыре клуба из Ла Лиги, АПЛ, Серии А и Бундеслиги. Также три команды из Лиги 1 и два клуба из РПЛ – «Зенит» и «Локомотив». А еще чемпионы Португалии, Украины, Бельгии, Турции Австрии. Одних ждет дебютный сезон – «Аталанту», другие опытнее – как «Шахтер» или «Бенфика». Но  состав представительный. 

Уже в групповом этапе ЛЧ (26 клубов): «Челси», «Барселона», «Бавария», «Ювентус», «Манчестер Сити», ПСЖ, «Зенит», «Ливерпуль», «Тоттенхэм», «Реал», «Атлетико», «Боруссия» Д, «Наполи», «Шахтер», «Бенфика», «Лион» и «Байер», «Зальцбург», «Валенсия», «Интернационале», «Локомотив», «Генк», «Галатасарай», «Лейпциг», «Аталанта»  и «Лилль». 

Как на расклады повлияли английские финалы еврокубков?

Во-первых, «Зальцбург» сыграет сразу в групповом раунде, как и их клуб-побратим «Лейпциг» - благодаря английскому финалу ЛЧ между клубами, которые уже попали в турнир через АПЛ. Во-вторых, меняется положение чемпионов Чехии, Греции, Кипра и Израиля – их путь в группы немного сократился, хотя легче вряд ли станет.  

В-третьих, без «Арсенала» в ЛЧ счастливый билет вытащил «Олимпик» из Лиона – «ткачи» сразу попадают в групповой этап. Им не привыкать, в прошлый раз победа «Атлетико» в Лиге Европы тоже помогла. Наконец, меняется путь серебряных призеров чемпионатов Турции (команда Кудряшова) и Австрии, стартуют в нечемпионской квалификации чуть позже. 

Кого можно назвать фаворитом Пути чемпионов?

Интересная часть квалификации, но очень кровожадная – выживет лишь 1 клуб из каждых 11. На четыре путевки пока претендуют все, даже чемпионы Андорры, Сан-Марино, Косово или Гибралтара. Но на самом деле перечень претендентов куда шире и богаче, целых 43 клуба. Сначала их останется 40 штук. Потом 32 клуба сыграют между собой – будет 16 команд. 

К ним добавят еще четырех чемпионов – «Динамо» из Загреба, «Маккаби», АПОЭЛ и «Копенгаген». Как легко догадаться, из двадцати выживут лишь 10. Добавляются еще двое – «Аякс» и ПАОК, и в результате получите 12 участников раунда, то есть шесть победителей. Останется добавить еще двух чемпионов с высоким рейтингом ассоциации – «Янг Бойз» и «Славию» для финала Пути чемпионов.

«Аякс» и ПАОК вполне могут быть частью этой великолепной восьмерки, а вот еще шесть клубов угадать практически нереально. Нет между «Маккаби» и, например, «Црвеной Звездой» такой разницы, чтобы сразу списывать сербов, хотя они стартуют раньше. «Карабах», «Астана», «Селтик» и БАТЭ тоже повоюют за право сыграть в ЛЧ. Они не «Аякс», конечно, но кроме голландцев в Пути чемпионов почти все равны. 

С кем в квалификации может сыграть «Краснодар»? 

Конечно, если «быки» вдруг не пройдут в групповой этап ЛЧ – получат шанс снова показать себя в Лиге Европы. Но настраиваться надо на успех в главном турнире, ведь болельщики точно ждут грандов в Краснодаре на любимом стадионе. Так что уже сейчас правильно начать подготовку к потенциальным соперникам. Ведь они, к сожалению, мощные. 

Путь представителей лиг начнется матчами между «Базелем» и «Викторией», ПСВ и «Олимпиакосом». И это четыре клуба, которые при встрече навяжут борьбу любому лидеру РПЛ. Выживут из четверки только две команды, а затем присоединяться к еще шести клубам – «Краснодару», «Порту», «Брюгге», «Истанбулу», ЛАСКу и киевскому «Динамо». И вот тут начнется интересное. 

Из восьми клубов в группу попадет только два. Кого может встретить «Краснодар»? Для начала сразу можно назвать одну команду, с которой не сыграют – киевское «Динамо». В УЕФА и дальше будут разводить клубы из Украины и России. На судьбу «быков» повлияет второй квалификационный раунд, но можно назвать всех потенциальных соперников, подчеркнув, что на деле выбор будет из трех клубов.

Во-первых, точно в потенциальных соперниках остается «Порту». Во-вторых, киевляне не могут выпасть из числа сеяных, то  есть будет еще всего два соперника. И тут есть варианты. Если в третий квалификационный раунд, в котором начнут путь «быки», проходят «Базель» и «Олимпиакос» – это и есть потенциальные соперники. А вот если пройдут ПСВ и (или) «Виктория», то расклад немного изменится.

Хотя весь круг соперников очертить просто. «Краснодар» точно сыграет с кем-то из следующих команд: «Порту», «Брюгге», ПСВ, «Виктория», «Базель» и «Олимпиакос». Непростые оппоненты, но это ведь только начало. Обыграв одну из этих команд, надо будет сразиться с одной из двух лучших из оставшихся после других поединков. И худший расклад, который может быть – успех киевского «Динамо» и «Порту». 

В таком случае «Краснодар» за право попасть в группу будет сражаться с клубом, который вылетел в плей-офф от «Ливерпуля», а до этого обыгрывал «Локомотив» в групповом раунде прошлого года. Вторым по опасности соперникам является ПСВ. А вот «Базель», «Олимпиакос», «Виктория» или «Брюгге» - примерно равные оппоненты. «Истанбул» и ЛАСК, пожалуй, чуть проще, хотя загадочность в этом случае скорее минус, чем плюс.

Каким может быть групповой этап Лиги чемпионов 2018/19?

Хорошая новость – «Зенит» остался в первой корзине, хотя если бы в финале Лиги чемпионов сыграл и выиграл «Аякс» - пришлось потесниться. А так все влезают, ведь восьмерку «маток» групп составят из победителя ЛЧ, «Челси» - триумфаторы ЛЕ, чемпионов Испании, Германии, Италии, Англии, Франции и России. 

Во второй корзине может быть проигравший финал ЛЧ в Мадриде, а еще «Реал», «Атлетико», «Боруссия» Д, «Наполи» и «Шахтер». Также высокий коэффициент у «Порту», поэтому их не забываем – если пройдут квалификацию, конечно же. Пока между 2 и 3 корзинами застряли «Бенфика» и «Лион», хотя их потенциальные соседи по третьей компании шикарные – «Байер», «Зальцбург», «Валенсия» и «Интер». 

Что знаем точно – «Локомотиву» будет сложно пробиться в третью корзину с их коэффициентом в 28.5. А вот «Краснодар» вполне может зацепиться за эту компанию, если достойно выступит в квалификации. «Генк», «Галатасарай», «Лейпциг», «Аталанта» и «Лилль» в таком случае будут потенциальными соперниками из четвертой корзины. Как видите, класс у всех имеется. 

Например, если из чемпионского пути пройдут «Аякс», «Динамо» из Загреба, «Копенгаген» и «Селтик», то среди 32 клубов может не быть команды без опыта серьезной борьбы. «Лилль» или «Аталанта» с очень низкими коэффициентами УЕФА, но играют в непростых лигах. А «Порту», киевское «Динамо», «Краснодар» или ПСВ – клубы с неплохим рейтингом и опытом в Лиге Европы как минимум. 

Учитывая нынешний расклад, легко можем увидеть группу вроде «Барселона» - «Боруссия» Д – «Интер» - «Локомотив». Или же «Манчестер Сити» - «Реал» - «Краснодар» - «Лейпциг», если «быков» ждет успех в отборе. Даже «Зенит», хотя получил место в первой корзине и в теории может выйти на приличный жребий, который был у «Локомотива» годом ранее, не застрахован от «группы смерти», ведь достойных команд много. 

Например, «Реал», «Интер» и «Аякс» - вполне реальные потенциальные соперники для Семака из других корзин, если голландцы пройдут в групповой этап. Конечно, хотелось бы, чтобы оппоненты были не такими сложными – «Зенит» может сыграть против «Боруссии» Д, «Зальцбурга» и, например, «Генка», а из такой компании надо выбираться в плей-офф ЛЧ

Но общий вывод – сложно будет каждому из тройки родом из РПЛ. «Краснодар» может поджидать «Порту», хотя и первый соперник будет сложным.  «Локомотив» видит над пропастью четвертой корзины. А это значит пары соперников, вроде МС – «Реал», «Ювентус» - «Барселона», ПСЖ – «Атлетико». После такого жребий второе место будет чудом. «Зениту» проще, но учтите – у всех потенциальных участников второй корзины, кроме «Бенфики» и «Лиона», рейтинг УЕФА выше, чем у российского клуба. 

Потенциальные соперники успешные – вроде «Реала», «Наполи», «Атлетико» или команды, что проиграет в финале Лиги чемпионов в субботу. Будет интересно, и отдельно можно пожелать удачи «Краснодару» - наличие трех клубов в групповом раунде гарантирует интересных соперников и большие матчи.

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Все комментарии
JackNorz
JackNorz ответил Garrincha58
вчера в 23:20
Газпромовский проект навяжет борьбу
нистел88
нистел88 ответил bad spencer
вчера в 21:58
непонятно тоже , почему голландцы не напрямую?
по рейтингу страны
Garrincha58
Garrincha58
   218 / 797
вчера в 21:50
нашим вообще в ЛЧ делать нечего
andrefino13
andrefino13 ответил DVL
   416 / 797
вчера в 21:27
Аякс стреляет раз лет в двадцать, сейчас продатут всех, кто в этом году делал историю, и опять забвение, поверь.
bad spencer
bad spencer
   415 / 797
вчера в 21:25
непонятно тоже , почему голландцы не напрямую?
нистел88
нистел88
вчера в 21:10
автор все по полочкам разложил, но есть существенный недостаток. надо учитывать что жеребьевка отборочных раундов проходит до завершения предыдущего. т.о. если даже в 3 раунде порту краснодару не выпадет в раунде плей офф из-за киева без вариантов будет порту краснодар
Levadia
Levadia
   52 / 797
вчера в 20:33
Поболее за всех трёх,когда время подойдёт!
Главное,чтобы не как в прошлом сезоне!
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
   429 / 797
вчера в 20:18
Посмотрел сейчас Таблицу коэффициентов УЕФА - Австрия ниже Голландии.
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
   429 / 797
вчера в 20:17
А почему Аякс через квалификацию? Неужели Нидерланды так низко???
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
   16 / 797
вчера в 20:12
Удачи всем трём Российским клубам в ЛЧ.
Особенно волнуюсь за Быков.
Удачной жребьёвки всем трём.
Лакшери
Лакшери ответил parallels
   55 / 797
вчера в 20:09
    DVL
    DVL
       321 / 797
    вчера в 20:07
    Чемпионы Турции, Бельгии и уж тем более Австрии попадают напрямую, чемп Голандии Аякс через квалификацию. Несправедливо
    Василий Иванов 1
    Василий Иванов 1
       557 / 797
    вчера в 20:02
    Какая-то хрень запутанная
    parallels
    parallels
       2 / 797
    вчера в 19:56
    о, кстати, а в какой корзине спартак? © филл, ты где? ответь на вопрос! 😂
    Медив
    Медив
       60 / 797
    вчера в 19:38
    Ого, Австрия напрямую заявляет клуб, а Аякс стартует с квалификации
    MoHcTpMoHcTp
    MoHcTpMoHcTp
       566 / 797
    вчера в 19:08
    Статья про лигу чемпионов, а стыдно опять за спартак
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