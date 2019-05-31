«Ливерпуль» прилетел в Мадрид на финал Лиги чемпионов

«Ливерпуль» приземлился в Мадриде, где им 1 июня предстоит сыграть с «Тоттенхэмом» в финале Лиги чемпионов. Встреча состоится на домашней арене «Атлетико» - «Ванда Метрополитано».
Ранее «Ливерпуль» объявил заявку на решающий матч.
We've landed in Madrid. ✈️🇪🇸#UCLfinal pic.twitter.com/L9K6DzU0vS— Liverpool FC (@LFC) 31 мая 2019 г.
Ах-ха)
Ах-ха)
Мне кажется, что пришло время лигочемпионского "Лестера", по ходу буки решили так.)
Так что пару косарей на шпор заряжай.
Мне кажется, что пришло время лигочемпионского "Лестера", по ходу буки решили так.)
Так что пару косарей на шпор заряжай.
Аха-ха)
Аха-ха)