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«Ливерпуль» прилетел в Мадрид на финал Лиги чемпионов

31 мая 2019, 18:42
ТоттенхэмЛоготип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)0 : 2Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпульМатч завершен

«Ливерпуль» приземлился в Мадриде, где им 1 июня предстоит сыграть с «Тоттенхэмом» в финале Лиги чемпионов. Встреча состоится на домашней арене «Атлетико» - «Ванда Метрополитано».

Ранее «Ливерпуль» объявил заявку на решающий матч.

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Все комментарии
MESSIDGIN
MESSIDGIN ответил Incredulous
   377 / 816
01 июня в 18:39
С памятью проблемы?
ты видел от помню отличить не можешь?
Incredulous
Incredulous ответил MESSIDGIN
   113 / 816
31 мая в 20:53
С памятью проблемы?
dzvinka
dzvinka
   50 / 816
31 мая в 20:36
лица сосредоточенные, отлично.
MESSIDGIN
MESSIDGIN ответил Incredulous
   377 / 816
31 мая в 20:31
Тоже думал на Шпор поставить, но все же не решился. Поставил 50 американских рублей на Ливер индивидуальный тотал больше 1,5.
где то я тебя видел фэйк ты лысый...
MESSIDGIN
MESSIDGIN ответил Князю бан по барабану
   377 / 816
31 мая в 20:30
Уже вижу следующий заголовок - "... Ливерпуль ПРОЛЕТЕЛ....." Аха-ха)
ай молодец наш ученик ты , наша школа! Вырастили на свою головку.

Ах-ха)
вoлгoдoн
вoлгoдoн ответил 311
   107 / 816
31 мая в 20:21
Поди встречали как героев мадридские фаны!)
    beefs
    beefs
       144 / 816
    31 мая в 19:44
    Ливерпуль - фаворит...
    Князю бан по барабану
    Князю бан по барабану ответил Incredulous
       36 / 816
    31 мая в 19:36
    Тоже думал на Шпор поставить, но все же не решился. Поставил 50 американских рублей на Ливер индивидуальный тотал больше 1,5.
    Зря. Не забьёт ливер больше одного.)
    Князю бан по барабану
    Князю бан по барабану ответил вoлгoдoн
       36 / 816
    31 мая в 19:36
    Добрый день. Ливерпуль явный и кровожадный фаворит. Но очень тянет зарядить на шпор кругленькую ставочку. Но такую,чтобы не обидно было. В последнее время не везёт на этих самых фаворитах)
    Привет.
    Мне кажется, что пришло время лигочемпионского "Лестера", по ходу буки решили так.)
    Так что пару косарей на шпор заряжай.
    Incredulous
    Incredulous ответил вoлгoдoн
       113 / 816
    31 мая в 19:24
    Тоже думал на Шпор поставить, но все же не решился. Поставил 50 американских рублей на Ливер индивидуальный тотал больше 1,5.
    Kirgudu
    Kirgudu
       306 / 816
    31 мая в 19:23
    Зачем?)
    lobsterdam
    lobsterdam
       228 / 816
    31 мая в 19:13
    в Мадриде на Пласа Де Торро, где проходят бои быков, рядом с монументом в память тореадорам установлена инсталляция (вроде как из фанеры) в виде голубой (?!) гитары, на которой изображены клубные гербы обоих финалистов ЛЧ и надпись Мадрид-19. Идея, заложенная в данном "мемориале", для меня осталась непостижимой. Может кто догнал?
    311
    311
       30 / 816
    31 мая в 19:09
    Поди встречали как героев мадридские фаны!)
    ilyafrom
    ilyafrom
       434 / 816
    31 мая в 19:06
    Я за результативный матч.
    вoлгoдoн
    вoлгoдoн ответил Князю бан по барабану
       107 / 816
    31 мая в 18:51
    Уже вижу следующий заголовок - "... Ливерпуль ПРОЛЕТЕЛ....." Аха-ха)
    Добрый день. Ливерпуль явный и кровожадный фаворит. Но очень тянет зарядить на шпор кругленькую ставочку. Но такую,чтобы не обидно было. В последнее время не везёт на этих самых фаворитах)
    Князю бан по барабану
    Князю бан по барабану
       36 / 816
    31 мая в 18:46
    Уже вижу следующий заголовок - "... Ливерпуль ПРОЛЕТЕЛ....."
    Аха-ха)
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