Веллитон нашел себе новый клуб

Бывший форвард «Спартака» Веллитон сменил команду.
32-летний бразилец перешел из «Аль-Шааба» в «Аль-Васл». Клубы выступают в чемпионате ОАЭ.
В минувшем сезоне игрок стал чемпионом страны, забив 20 голов в турнире.
Бывший форвард «Спартака» Веллитон сменил команду.
32-летний бразилец перешел из «Аль-Шааба» в «Аль-Васл». Клубы выступают в чемпионате ОАЭ.
В минувшем сезоне игрок стал чемпионом страны, забив 20 голов в турнире.
но переход странный. лучший бомбардир чемпионата из клуба-чемпиона переходит в другой. арабы перебашляли других арабов?
но переход странный. лучший бомбардир чемпионата из клуба-чемпиона переходит в другой. арабы перебашляли других арабов?