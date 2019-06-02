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Веллитон нашел себе новый клуб

02 июня 2019, 15:54

Бывший форвард «Спартака» Веллитон сменил команду.

32-летний бразилец перешел из «Аль-Шааба» в «Аль-Васл». Клубы выступают в чемпионате ОАЭ.

В минувшем сезоне игрок стал чемпионом страны, забив 20 голов в турнире. 

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Все комментарии
oFANATo
oFANATo
   63 / 816
02 июня в 20:15
Сдулся Велосипед после встречи с Березуцким....
Red blu
Red blu
   171 / 816
02 июня в 19:59
Покатился по наклонной!
Гавроша
Гавроша
   166 / 816
02 июня в 18:16
Для пупсиков самый подходящий чемпионат.
spartach091
spartach091
   116 / 816
02 июня в 17:45
Дырофей перекрестился
mortid
mortid
   145 / 816
02 июня в 16:47
И и в 32 по 20 голов забивает, а у нас лучший бомбардир 15 ))))) cтыдоба.
RIR68
RIR68 ответил морозз
   389 / 816
02 июня в 16:47
Веллитон как красная тряпка для ЦСКА, сразу вспоминаем мат Акинфеева! Игорь очень обидчивый, как и все кони России!
почему? если на всех тарасовских негров реагировать, то нервов не хватит.

но переход странный. лучший бомбардир чемпионата из клуба-чемпиона переходит в другой. арабы перебашляли других арабов?
Константин Белых
Константин Белых
   486 / 816
02 июня в 16:33
Жарил Конюшню во главе с Ногабогом знатно конечно.. Спасибо Велик и удачи!
ДАША Д
ДАША Д
   180 / 816
02 июня в 16:29
Лишь бы платили.
Ваня лучший
Ваня лучший ответил Ко Чегара
   121 / 816
02 июня в 16:27
А Габулов? Зато Вася и вспомнил как он остановил эту обезьяну и прекратил его кар ьеру в РПЛ
морозз
морозз
   79 / 816
02 июня в 16:09
Веллитон как красная тряпка для ЦСКА, сразу вспоминаем мат Акинфеева! Игорь очень обидчивый, как и все кони России!
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
   168 / 816
02 июня в 16:02
А там знают его прошлое?
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
   70 / 816
02 июня в 16:00
После тарасовки берут только в "сильнейший в мире" чемпионат ОАЭ. Только деЗеув - исключение как легенда спартака
Ко Чегара
Ко Чегара
   447 / 816
02 июня в 15:57
Конифей проснулся в холодном поту...
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