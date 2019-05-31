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«Вест Хэм» объявил имя первого новичка команды

31 мая 2019, 14:52

«Вест Хэм» подписал двухлетний контракт с испанским голкипером Роберто. В соглашении есть опция продления сотрудничества еще на один сезон.

33-летний футболист присоединился к «молотобойцам» на правах свободного агента - у него закончился контракт с «Эспаньолом».

В минувшей кампании Роберто был кубковым вратарем «Эспаньола», игрок провел 6 матчей в Кубке Испании.

В среду стало известно, что «Вест Хэм» покинули три игрока.

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Все комментарии
номер 12
номер 12
   235 / 816
31 мая в 17:25
А я думал Смолов)))
STVA 1
STVA 1
   28 / 816
31 мая в 16:05
На лавку по ходу
cska plus
cska plus
   4 / 816
31 мая в 15:51
А я думал Дзюба.
Gallardo27
Gallardo27
   780 / 816
31 мая в 15:34
Странный взгляд у этого Пэдро... :-/
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