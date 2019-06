«Вест Хэм» объявил имя первого новичка команды

«Вест Хэм» подписал двухлетний контракт с испанским голкипером Роберто. В соглашении есть опция продления сотрудничества еще на один сезон.

33-летний футболист присоединился к «молотобойцам» на правах свободного агента - у него закончился контракт с «Эспаньолом».

В минувшей кампании Роберто был кубковым вратарем «Эспаньола», игрок провел 6 матчей в Кубке Испании.

Spanish stopper Roberto will join the Club on a two-year deal. #WelcomeRoberto https://t.co/iEYRdZBcDz