«Боруссия» М подписала голкипера и отправила другого вратаря в аренду

«Боруссия» из Менхенгладбаха оформила трансфер 32-летнего голкипера «Дармштадта» . С игроком заключен контракт до июня 2020 года.

В тот же день «Боруссия» отправила вратаря в двухлетнюю аренду. Он будет играть в Бундеслиге в составе «Униона».

Welcome to #Borussia , Max #Grün ! The 32-year-old goalkeeper joins on a one-year contract until June 2020

U23s goalkeeper Moritz #Nicolas will join @fcunion_en on a two-year loan.



See you again soon, Mo!