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Рико: «Мы переходим в турнир, который нам очень нравится»

11 декабря 2014, 04:58
 Полузащитник «Атлетика» Микель Рико рассказал о победе над БАТЭ.

«Мы на мажорной ноте закончили Лигу чемпионов, добыв две победы подряд, что позволило нам стать одной из лучших команд среди занявших третьи места. Теперь мы переходим в турнир, который нам очень нравится. Для нас было важно победить, чтобы поднять себе и болельщикам настроение. Прошлое выступление в Лиге Европы было фантастическим для „Атлетика“, мы вышли в финал. В Лиге чемпионов, если не играешь на все сто процентов каждый раз, тебя обязательно накажут», — сказал игрок.
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