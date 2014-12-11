Рико: «Мы переходим в турнир, который нам очень нравится»

Полузащитник «Атлетика» Микель Рико рассказал о победе над БАТЭ.
«Мы на мажорной ноте закончили Лигу чемпионов, добыв две победы подряд, что позволило нам стать одной из лучших команд среди занявших третьи места. Теперь мы переходим в турнир, который нам очень нравится. Для нас было важно победить, чтобы поднять себе и болельщикам настроение. Прошлое выступление в Лиге Европы было фантастическим для „Атлетика“, мы вышли в финал. В Лиге чемпионов, если не играешь на все сто процентов каждый раз, тебя обязательно накажут», — сказал игрок.
«Мы на мажорной ноте закончили Лигу чемпионов, добыв две победы подряд, что позволило нам стать одной из лучших команд среди занявших третьи места. Теперь мы переходим в турнир, который нам очень нравится. Для нас было важно победить, чтобы поднять себе и болельщикам настроение. Прошлое выступление в Лиге Европы было фантастическим для „Атлетика“, мы вышли в финал. В Лиге чемпионов, если не играешь на все сто процентов каждый раз, тебя обязательно накажут», — сказал игрок.