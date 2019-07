«Бавария» подписала полузащитника из Новой Зеландии

Атакующий полузащитник «Веллингтон Феникс» , имеющий индийские корни, пополнит ряды «Баварии». Пресса сообщает, что 20-летний игрок сборной Новой Зеландии заключит с мюнхенцами трехлетний контракт, а сумма трансфера составит 1 млн евро.

Сингх начнет выступления во второй команде «Баварии». Хавбек уже опубликовал фотографию с футболкой немецкого клуба, а генеральный директор «Веллингтона» Дэвид Дом подтвердил информацию о сделке.

Well done to Sarpreet Singh on your big move to Bayern! Well proud ❤️❤️ wjkk wjkf #SarpreetSingh #bayernmunchen pic.twitter.com/q19hJEoo2A