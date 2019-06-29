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«Бавария» подписала полузащитника из Новой Зеландии

29 июня 2019, 09:54

Атакующий полузащитник «Веллингтон Феникс» Сарпет Сингх, имеющий индийские корни, пополнит ряды «Баварии». Пресса сообщает, что 20-летний игрок сборной Новой Зеландии заключит с мюнхенцами трехлетний контракт, а сумма трансфера составит 1 млн евро.

Сингх начнет выступления во второй команде «Баварии». Хавбек уже опубликовал фотографию с футболкой немецкого клуба, а генеральный директор «Веллингтона» Дэвид Дом подтвердил информацию о сделке.

По слухам, состав «Баварии» также может пополнить нападающий «Барселоны» Усман Дембеле.

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Все комментарии
Сливки общества
Сливки общества
   593 / 686
29 июня в 14:34
А вот и "топовые" трансферы подъехали...
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
   144 / 686
29 июня в 13:02
Интересно
Bavaria_M
Bavaria_M
   180 / 686
29 июня в 12:17
Вот он топ игрок обещанный Карлом, только видать перепутали первую и вторую команды, вообщем как обычно
Karkaz
Karkaz
   275 / 686
29 июня в 12:03
Пока Бавария не научилась находить и раскрывать молодые таланты
КЭТиК
КЭТиК
   91 / 686
29 июня в 10:00
Экзотики захотелось.
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