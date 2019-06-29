Журналист: «Рабьо переходит в „Ювентус“. Контракт рассчитан на 4 года»

Полузащитник , у которого заканчивается контракт с «Пари Сен-Жермен», перейдёт в «Ювентус». Об этом в своём «инстаграме» сообщил журналист Sky Sport Фабрицио Романо.

Рабьо переходит в «Ювентус»!

Спортивный директор «Ювентуса» Фабио Паратичи сегодня в Париже встретился с Рабьо, а также его мамой и агентом Вероник.

Всё готово к переходу на правах свободного агента. Рабьо присоединится к «Ювентусу».

Будет подписан 4-летний контракт. В ближайшие дни «Ювентус» объявит о завершении сделки.