Журналист: «Рабьо переходит в „Ювентус“. Контракт рассчитан на 4 года»

Полузащитник Адриен Рабьо, у которого заканчивается контракт с «Пари Сен-Жермен», перейдёт в «Ювентус». Об этом в своём «инстаграме» сообщил журналист Sky Sport Фабрицио Романо.
Рабьо переходит в «Ювентус»!
Спортивный директор «Ювентуса» Фабио Паратичи сегодня в Париже встретился с Рабьо, а также его мамой и агентом Вероник.
Всё готово к переходу на правах свободного агента. Рабьо присоединится к «Ювентусу».
Будет подписан 4-летний контракт. В ближайшие дни «Ювентус» объявит о завершении сделки.
По слухам, в туринском клубе Рабьо будет зарабатывать около 7 млн евро в год.