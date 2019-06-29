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Журналист: «Рабьо переходит в „Ювентус“. Контракт рассчитан на 4 года»

29 июня 2019, 02:28

Полузащитник Адриен Рабьо, у которого заканчивается контракт с «Пари Сен-Жермен», перейдёт в «Ювентус». Об этом в своём «инстаграме» сообщил журналист Sky Sport Фабрицио Романо.

Рабьо переходит в «Ювентус»! 

Спортивный директор «Ювентуса» Фабио Паратичи сегодня в Париже встретился с Рабьо, а также его мамой и агентом Вероник.

Всё готово к переходу на правах свободного агента. Рабьо присоединится к «Ювентусу».

Будет подписан 4-летний контракт. В ближайшие дни «Ювентус» объявит о завершении сделки.

По слухам, в туринском клубе Рабьо будет зарабатывать около 7 млн евро в год.

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Все комментарии
Bavaria_M
Bavaria_M
   180 / 686
29 июня в 12:25
Ох и научиться юве с этим звездуном и его агентишкой
cska plus
cska plus
   3 / 686
29 июня в 07:26
Юве повезло.
STVA 1
STVA 1
   24 / 686
29 июня в 06:17
Неужто эпопея закончилась ...
КЭТиК
КЭТиК
   91 / 686
29 июня в 05:57
Бесплатные игроки в цене.
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