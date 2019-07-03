«Монако» презентовал форму на сезон-2019/20

«Монако» представил новую домашнюю форму на следующий сезон.
Экипировка выполнена в традиционных для монегасков красно-белых цветах. Производителем выступила компания Kappa.
На постере изображены Александр Головин, Желсон Мартинш, Радамель Фалькао, Сеск Фабрегас и Бенуа Бадьяшиль в новой форме.
😍🆕♦️ Kappa X AS Monaco ♦️ #RELOADED— AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) 3 июля 2019 г.
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Ранее форму на новый сезон презентовал «Бордо».