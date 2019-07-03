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«Монако» презентовал форму на сезон-2019/20

сегодня, 18:28

«Монако» представил новую домашнюю форму на следующий сезон.

Экипировка выполнена в традиционных для монегасков красно-белых цветах. Производителем выступила компания Kappa.

На постере изображены Александр Головин, Желсон Мартинш, Радамель Фалькао, Сеск Фабрегас и Бенуа Бадьяшиль в новой форме.

Ранее форму на новый сезон презентовал «Бордо».

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Все комментарии
Begemott
Begemott
   228 / 695
сегодня в 20:21
Ничего нового.
Igo0rek
Igo0rek
   63 / 695
сегодня в 18:40
У них форма уже лет сто в одном и том же стиле...
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