Дриусси: «Надеюсь провести в Петербурге как можно больше лет»

Нападающий «Зенита» рассказал о своей адаптации в России.

Первый год в Петербурге полностью ушел на адаптацию. Пришлось привыкать ко всему новому — к стране и ее культуре. ​Так что первые 12 месяцев было сложно. Но зато потом стало значительно проще. Пришло полное понимание происходящего. Да и в команде почувствовал себя иначе. Очень счастлив, что во второй мой год в «Зените», где сейчас я абсолютно раскован, мы все пришли к успеху.​

Прогулка по Петербургу? Вполне. Ориентируюсь спокойно, гуляю часто, езжу практически без навигатора. Это тоже, как мне кажется, довольно яркий показатель того, как себя здесь чувствую. Надеюсь провести в Петербурге как можно больше лет.