ГлавнаяНовости

Дриусси: «Надеюсь провести в Петербурге как можно больше лет»

сегодня, 10:31

Нападающий «Зенита» Себастьян Дриусси рассказал о своей адаптации в России. 

Первый год в Петербурге полностью ушел на адаптацию. Пришлось привыкать ко всему новому — к стране и ее культуре. ​Так что первые 12 месяцев было сложно. Но зато потом стало значительно проще. Пришло полное понимание происходящего. Да и в команде почувствовал себя иначе. Очень счастлив, что во второй мой год в «Зените», где сейчас я абсолютно раскован, мы все пришли к успеху.​

Прогулка по Петербургу? Вполне. Ориентируюсь спокойно, гуляю часто, езжу практически без навигатора. Это тоже, как мне кажется, довольно яркий показатель того, как себя здесь чувствую. Надеюсь провести в Петербурге как можно больше лет.

Ранее ходили слухи, что Дриусси может сменить «Зенит» на «Рому».

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Нобоа: «Дзюба - главный мужчина России»
Сегодня, 09:40 Комментарии4
Маркизио: «Давай, „Зенит“, вперёд к победе. Сегодня и всегда»
02 июля Комментарии18
Вандерсон: «В России очень высокий уровень конкуренции»
02 июля Комментарии3
Вандерсон назвал Россию вторым домом
02 июля Комментарии2
Отряд не заметит потери
02 июляСергей Иванов в блоге Футбол - это больКомментарии14
Свои снова подставили «Зенит»
30 июняСтанислав Горин в блоге Дно пробитоКомментарии34
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Морозовский
Морозовский
   9 / 695
сегодня в 12:02
Халявщик дриуси - патаму шта баклан!
stavr74
stavr74
   456 / 695
сегодня в 11:19
главное провести как можно больше лет в Питере, а не играть как можно за Питер.
бабло капает можно и провести))) и напрягаться не надо
LOpp
LOpp
   8 / 695
сегодня в 10:34
фраза: "провести в ... как можно больше лет" пугает Кокорина.
ArtemonD
ArtemonD
   350 / 695
сегодня в 10:32
Только свиням нужно побольше настучать.
cska plus
cska plus
   7 / 695
сегодня в 10:32
Зарплата хорошая.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100