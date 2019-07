«Челси» объявил о продлении контракта с центральным защитником и отдал его в аренду «Бирмингему».

Новое соглашение 21-летнего игрока с «Челси» рассчитано до 2022 года. В «Бирмингеме» Кларк-Салтер проведёт один сезон.

Ранее стало известно о продлении «Редингом» аренды другого защитника «Челси» Мэтта Миазги.

Give us a 💙 to wish Jake a warm welcome to Blues! #WelcomeJake #BCFC pic.twitter.com/ZLZsWMg6dw