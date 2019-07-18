«Барселона» отдала Кукурелью в аренду «Хетафе»

вчера, 22:43

Защитник «Барселоны» следующий сезон проведет на правах аренды в «Хетафе». При этом у «Хетафе» будет возможность выкупить игрока за 6 млн евро. В этом случае каталонцы получат 40 % от следующей продажи футболиста.

20-летний бек прошлый сезон также играл в аренде в «Эйбаре». По окончании сезона он был выкуплен «Эйбаром» за 2 млн евро, однако почти сразу же «Барселона» воспользовалась правом обратного выкупа, вернув себе игрока за 4 млн.

В 31 матче Примеры Кукурелья забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи.