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«Барселона» отдала Кукурелью в аренду «Хетафе»

вчера, 22:43

Защитник «Барселоны» Марк Кукурелья следующий сезон проведет на правах аренды в «Хетафе». При этом у «Хетафе» будет возможность выкупить игрока за 6 млн евро. В этом случае каталонцы получат 40 % от следующей продажи футболиста.

20-летний бек прошлый сезон также играл в аренде в «Эйбаре». По окончании сезона он был выкуплен «Эйбаром» за 2 млн евро, однако почти сразу же «Барселона» воспользовалась правом обратного выкупа, вернув себе игрока за 4 млн.

В 31 матче Примеры Кукурелья забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи.

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Все комментарии
da da da
da da da
   402 / 811
вчера в 22:51
хорошо что не продали,посмотрим на него в еврокубках.
Artuom
Artuom
   135 / 811
вчера в 22:51
Как же глупо... А ведь можно и нужно было дать шанс...
CSKA2012
CSKA2012
   223 / 811
вчера в 22:50
Мда... Кукурельо до кукурекался ))
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