Гвардиола заключил долгосрочный контракт

Пресс-служба «Манчестер Сити» сообщила, что главный тренер команды заключил новый долгосрочный контракт с производителем спортивной экипировки Puma.

Немецкая компания также является техническим спонсором клуба.

⚡️ @pumafootball have today announced a new long-term partnership with Pep Guardiola.



Pep will endorse PUMA products both on and off-pitch, as well as lending his technical expertise and knowledge, supporting the development of future apparel and footwear innovations. pic.twitter.com/dp0otfIoNk