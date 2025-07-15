Элитный легионер остаётся в «Рубине» – это фантастика. Сорвался трансфер в «Зенит», продлили контракт

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15 июля 2025, 22:56

Теперь вопрос с достойной зарплатой не стоит.

Два топовых сезона

Мирлинд был для казанцев усилением под РПЛ – команда только вернулась в элитный дивизион, нужен был подходящий состав, чтобы закрепиться. Треть чемпионата понадобилась, чтобы просто привыкнуть к новым скоростям, вспомнить, каково играть с топ-клубами. Но после «Рубин» рванул и даже поднимался в топ-5 на коротком отрезке.

Такая же динамика получилась у карьеры форварда. В первой части чемпионата он выделялся не так сильно – всего четыре мяча в 16 матчах Премьер-лиги. В то же время в первом же туре он поучаствовал в обоих голах «Локомотиву» – казанцы забрали ничью. А перед отпуском стал автором победного и единственного мяча в ворота «Балтики».

Всё началось с перформанса Даку на весеннем отрезке. В конце апреля у нападающего прорезалось голевое чутьё – и он забил пять голов за шесть туров на финише чемпионата. Вот тогда стало ясно, что потенциально это одна из главных звёзд лиги. Оставалось проверить это на дистанции всего сезона.

Минувшая кампания – отличное подтверждение уровня легионера. Мирлинд улучшил статистику – теперь за 26 матчей РПЛ отметился 16 голами и шестью ассистами. Но ещё важнее погрузиться в контекст – форвард помогал команде в критические моменты. Мяч и голевая помогли в результативном матче с «Пари НН» забрать победу (4:2), в четвёртом туре – гол, принёсший ничью с «Ростовом», в двух следующих турах – победные голы в игре с «Акроном» и Махачкалой. В октябре Мирлинд в напряжённом матче с «Ахматом» своим голом в добавленное время снял вопросы о победителе (2:0), а до отпуска успел отгрузить дубль «Акрону» и поучаствовать в результативной игре с ЦСКА (2:2, у Даку – гол). Это всё – только в первой части чемпионата. А ведь дальше были игры со «Спартаком», «Ростовом», «Оренбургом».

Главный актив казанцев

Когда форвард с такой частотой оказывает решающее влияние на результат матчей своей команды, это элитный форвард. В оценке Даку уже не было никаких иллюзий – он подтвердил весенний перформанс полноценным сезоном на топ-уровне. Те же матчи с «Химками» показали, насколько «Рубин» иногда зависим от формы албанца, насколько тот безальтернативен в завершающей стадии «Рубина» (оба раза казанцы проиграли в «перестрелке» – 2:3, при этом во всех голах команды Мирлинд принимал прямое участие).

У «Рубина» давно не было легионеров такого уровня – для клуба Даку стал важен сразу в нескольких составляющий. С точки зрения результата – это понятно. Ещё важнее – с точки зрения потенциального заработка. За всю свою историю казанцы продали лишь трёх игроков за 10+ млн евро, а из последних дорогих сделок были только Макаров (7,5 млн) и Хвича (почти 7 млн). Теперь появился ещё один актив, за которого можно потребовать 10 миллионов.

Причём разговоры о продаже ходили с прошлой осени. Когда «Спартак» всерьёз нацелился на Кордобу, албанца связывали с «Краснодаром» – это футболист примерно того же типажа и такого же качества. К зиме появился «Локомотив». Да и тот же «Спартак» обозначал свой интерес. В текущее межсезонье на горизонте появился «Зенит».

Рассчитывали на повышение летом – был стопроцентный вариант

Опять же, Даку – футболист, за которого «Рубин» рассчитывал (и вполне справедливо) выручить не меньше 10 миллионов евро. Сам Мирлинд тоже наверняка задумывался о переходе. Всё же «Рубин» – не топ-клуб с претензиями за титул, а простой середняк, максимум которого – покусать гранды и побороться за топ-5.

В РПЛ выложить такие деньги готовы единицы. «Краснодар» не стал бы тратиться, останься Кордоба в команде (так и произошло), «Локо» старается экономить и предпочитает россиян, «Спартак» мог бы – но селекционеров потянуло в Европу. Предпочли Ливая Гарсию (судя по весне – грубая ошибка). И вот летом в переговоры зашёл клуб, с которым такую сделку оформить было вполне возможно.

Сообщалось, что «Зенит» включился с предложением в 8 миллионов евро, а с учётом бонусов «Рубин» мог заработать существенно больше. Футболисту же предлагали контракт с зарплатой более 3,5 млн евро в год. Сделка должна была удовлетворить всех – и всё же в последний момент она сорвалась. По данным СМИ , руководство клуба смущала история с оскорбительными кричалками в адрес македонцев и сербов, которые скандировал Мирлинд, играя на Евро-2024. Также ходили слухи, что возникли разногласия при согласовании финансовых условий.

Новый контракт – чудо

Время для продажи давно подошло. Мирлинд провёл два топовых сезона в России, тащил «Рубин» и показал, что даже в команде, не претендующей на медали, может бороться за статус главного бомбардира лиги. Он был лидером казанцев, постоянно приносил очки. И перерос клуб, в котором выступал.

Не было сомнений, что Даку не затеряется ни в каком из топ-клубов, в который мог бы перейти. В «Краснодаре», опять же, всё заточено на игру как раз с таким нападающим. «Локомотиву» в целом не хватало элитного завершителя, «Спартак» готовился продавать Угальде – сюда бы Мирлинд тоже вписался отлично. То же можно сказать о «Зените».

Сделка с петербуржцами в итоге не состоялось – но это не означало, что желание нового вызова исчезнет. Всё-таки речь о борьбе за трофеи, большей зарплате, более высоком уровне партнёров по команде. И в этом плане то, что казанцам удалось даже контракт с албанцем продлить – фантастика.

Новое соглашение рассчитано до лета 2029 года. По слухам, финансовую потребность казанцы закрыли полностью – решили потратиться и выписали своему лидеру 3 млн евро в год. Казанцы защищены во всех планах. Команда сохранила своего главного бомбардира и избежала недовольства, повысив ему зарплату. При этом длительный контракт позволит ждать наиболее выгодного предложения и не бояться того, что придётся соглашаться на уценку из-за его скорого истечения. «Рубин» остаётся перспективной «тёмной лошадкой» с ярким легионером в атаке.