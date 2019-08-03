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«Вулверхэмптон» подписал двух португальцев из «Лацио»

сегодня, 03:18

«Вулверхэмптон» объявил о подписании двух игроков «Лацио» и молодёжной сборной Португалии – вингера Педру Нету и центрального полузащитника Бруну Жордау. С обоими футболистами подписаны контракты сроком на пять лет.

«Лацио» выкупил права на португальцев месяц назад, выполнив обязательство арендного соглашения с «Брагой».

Ранее в «Вулверхэмптон» перебрался нападающий «Милана» Патрик Кутроне.

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Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   138 / 848
сегодня в 03:44
Принцип комплектации Вулверхэмптона последних лет - больше португальцев хороших и разных!
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