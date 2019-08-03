«Вулверхэмптон» подписал двух португальцев из «Лацио»

«Вулверхэмптон» объявил о подписании двух игроков «Лацио» и молодёжной сборной Португалии – вингера Педру Нету и центрального полузащитника Бруну Жордау. С обоими футболистами подписаны контракты сроком на пять лет.
«Лацио» выкупил права на португальцев месяц назад, выполнив обязательство арендного соглашения с «Брагой».
Ранее в «Вулверхэмптон» перебрался нападающий «Милана» Патрик Кутроне.
Making an announcement when nobody expects it...#WelcomeNeto#WelcomeJordao— Wolves (@Wolves) 2 августа 2019 г.
🙌😉 pic.twitter.com/VTxAN8NdbG