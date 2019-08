«Вулверхэмптон» подписал двух португальцев из «Лацио»

«Вулверхэмптон» объявил о подписании двух игроков «Лацио» и молодёжной сборной Португалии – вингера и центрального полузащитника . С обоими футболистами подписаны контракты сроком на пять лет.

«Лацио» выкупил права на португальцев месяц назад, выполнив обязательство арендного соглашения с «Брагой».

Ранее в «Вулверхэмптон» перебрался нападающий «Милана» Патрик Кутроне.

Making an announcement when nobody expects it...#WelcomeNeto#WelcomeJordao



🙌😉 pic.twitter.com/VTxAN8NdbG