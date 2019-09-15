Ганчаренко: «Незабитый пенальти не выбил нас из колеи»

Главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко прокомментировал победу своей команды в матче против «Тамбова»:
В первом тайме у нас мало что получалось, но мы по чуть-чуть наращивали преимущество, заработали пенальти. Не забили его, но это не выбило из колеи, продолжили оказывать давление. Путем замен удалось еще взвинтить темп. Судьбу матча решил отличный удар Бистровича. После паузы на сборы не чувствуешь состояние команды. Мы одержали победу, довольны этим и идем вперед. Ложка дегтя – травмы и дисквалификации, но будем с этим справляться.
Очень мало крупных результатов в чемпионате. Плюс «Тамбов» проиграл лидерам с небольшим счетом. Всем командам здесь приходится тяжело. Даже клубы из ФНЛ к девятому туру имеют опыт, чтобы потянуть время, умеют обороняться и находить слабые места при стандартах. Если играть на встречных курсах, это одно, а когда команда закрывается, то все сложнее. Что-то может идти так, как надо тебе, что-то в пользу соперника. И неважно, что было сказано в раздевалке.
Ранее свой комментарий игры дал защитник армейского клуба Хордур Магнуссон.
По состоянию на 30 сентября 2010 года (по итогам 9 лет и 9 месяцев 2010 года) первое место занимает «Барселона», следом за которой расположились «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль» и «Арсенал».
Лучший из российских клубов — ЦСКА, занимает 44-ю позицию. «Зенит» — 52-й, «Локомотив» — 75-й, «Cпартак» — 87-й.
По состоянию на 30 сентября 2010 года (по итогам 9 лет и 9 месяцев 2010 года) первое место занимает «Барселона», следом за которой расположились «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль» и «Арсенал».
Лучший из российских клубов — ЦСКА, занимает 44-ю позицию. «Зенит» — 52-й, «Локомотив» — 75-й, «Cпартак» — 87-й.