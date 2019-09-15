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Ганчаренко: «Незабитый пенальти не выбил нас из колеи»

сегодня, 19:13
ТамбовЛоготип футбольный клуб Тамбов0 : 2Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко прокомментировал победу своей команды в матче против «Тамбова»:

В первом тайме у нас мало что получалось, но мы по чуть-чуть наращивали преимущество, заработали пенальти. Не забили его, но это не выбило из колеи, продолжили оказывать давление. Путем замен удалось еще взвинтить темп. Судьбу матча решил отличный удар Бистровича. После паузы на сборы не чувствуешь состояние команды. Мы одержали победу, довольны этим и идем вперед. Ложка дегтя – травмы и дисквалификации, но будем с этим справляться.

Очень мало крупных результатов в чемпионате. Плюс «Тамбов» проиграл лидерам с небольшим счетом. Всем командам здесь приходится тяжело. Даже клубы из ФНЛ к девятому туру имеют опыт, чтобы потянуть время, умеют обороняться и находить слабые места при стандартах. Если играть на встречных курсах, это одно, а когда команда закрывается, то все сложнее. Что-то может идти так, как надо тебе, что-то в пользу соперника. И неважно, что было сказано в раздевалке.

Ранее свой комментарий игры дал защитник армейского клуба Хордур Магнуссон

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Все комментарии
oFANATo
oFANATo
   107 / 798
сегодня в 22:48
Собаки лают, караван идет.
drug01
drug01
   106 / 798
сегодня в 22:23
Надо сделать выводы
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
   357 / 798
сегодня в 21:40
потому что пендаль был левенький вот и не забил
ФорвардЪ
ФорвардЪ
   196 / 798
сегодня в 21:05
Пенальти нужно реализовывать.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
   38 / 798
сегодня в 20:36
Бить пенальти надо игрокам с поставленным ударом, Чалов не пенальтист. ИМХО.
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
   237 / 798
сегодня в 20:17
Согласен с комментарием Гончаренко
SHMEL
SHMEL
   62 / 798
сегодня в 20:04
Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) опубликовала рейтинг лучших клубов десятилетия.

По состоянию на 30 сентября 2010 года (по итогам 9 лет и 9 месяцев 2010 года) первое место занимает «Барселона», следом за которой расположились «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль» и «Арсенал».

Лучший из российских клубов — ЦСКА, занимает 44-ю позицию. «Зенит» — 52-й, «Локомотив» — 75-й, «Cпартак» — 87-й.
Absinthe2
Absinthe2
   75 / 798
сегодня в 20:02
Незабитый пенальти не выбил Вилкова из колеи) Он продолжил атаковать на ворота Тамбова)
GrimlocK
GrimlocK
   325 / 798
сегодня в 20:01
Побольше бы ударов как у Бистровича, гол вышел шикарным)
cska plus
cska plus
   2 / 798
сегодня в 19:34
А пенальти там спорное скорее его и не было поэтому то и не забили.
cska plus
cska plus
   2 / 798
сегодня в 19:33
Пока не будут бить по воротам побеждать станет всё сложнее и сложнее, вообще не могу понять, Тамбов защищается всей командой значит нужны удары издали.
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